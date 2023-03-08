Как популярность может повысить ваш доход в несколько раз и что нужно для этого сделать
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Популярность для бренда или эксперта — это залог успеха в своём деле, гарантия доверия клиентов, постоянного потока заказов и стабильной прибыли. Эксперт по продвижению личного и коммерческого бренда, основательница PR агентства ITS ME Катерина Коновалова рассказала сайту-изданию «Страсти», как и зачем становиться популярными.
1. Будьте ближе к своей аудитории
Популярность можно приравнять к народности, а это значит, что за популярностью стоит народная любовь, которая всегда про открытость и доступность. Стремитесь к тому, чтобы вашей экспертностью могли воспользоваться обычные люди, чтобы человек смог применить ваш совет к жизни. Например, если вы психолог, расскажите о том, как справляться с гневом или внутренними страхами. Будьте открыты с аудиторией, это подкупает, общайтесь с подписчиками легко и непринужденно, без длинных заумных текстов. В соцсети приходят за лёгкой пользой. Старайтесь давать ее своим читателям в доступной форме, чтобы вас мог понять даже маленький ребенок.
2. Будьте честны со своим клиентом
Например, если вы кондитер и печете торты, никогда не снижайте качество товара за счет более дешевых ингредиентов. Клиенты будут чувствовать обман и подвох на уровне интуиции. Поэтому если вы изначально производите хороший качественный продукт – всегда поддерживайте его качество на высоком уровне. Это очень влияет на доверие клиентов и их последующие рекомендации, которые помогут многократно расширить клиентскую базу.
3. Создайте узнаваемый фирменный стиль
Ваш бренд должен иметь мощную ассоциацию с вашей деятельностью. Ваш логотип и фирменный стиль сайта, социальных сетей должны легко выстраивать ассоциативный ряд с направлением ваших услуг. Это помогает клиенту с первых секунд понять по нужному ли адресу он попал к вам на страницу. Например, если вы сыровар, то будет хорошо, если ваш логотип будет выдержан в молочных или жёлтых оттенках, а его форма содержала ассоциативные элементы - кусочек сыра, молочный кувшин и т.д.
4. Будьте первым среди конкурентов и давайте пользу своей аудитории
Важно быть первым в своей нише и давать ещё больше пользы, чем ваши конкуренты. Например, если вы travel-агент, старайтесь первее своих конкурентов находить интересные предложения по путешествиям или создавать индивидуальные, интересные и лояльные тур-пакеты и озвучивать их своей аудитории. Вы можете предложить тур по той же цене, что и у конкурентов, но при этом с улучшенным сервисом.
5. Искренне любите своё дело и делитесь своей экспертностью с окружающими
Не стесняйтесь говорить о своих услугах, чем вы занимаетесь и что является вашим главным делом жизни. «Сарафанное радио» работало во все времена и XXI век – не исключение. Кроме того, люди всегда чувствуют любовь и отдачу, поэтому на интуитивном уровне отдают предпочтение тем, кто подходит к своему делу с трепетом. Если вы и правда хорошо разбираетесь в своем деле и отдаете этому очень много энергии, то ваша целевая аудитория непременно это оценит, и ваша популярность очень быстро будет расти.
Катерина Коновалова
Эксперт по продвижению личного и коммерческого бренда, основательница PR агентства ITS ME