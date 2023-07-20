Как расстаться с партнером без ненависти и обид: психолог Василькова назвала 5 способов

Для большинства пар расставание – не самый простой период в жизни как в эмоциональном, так и в психологическом плане. Ведь разрыв с партнером часто полностью меняет образ жизни, к которому мы привыкли за какой-то определенный период времени. Поэтому расставание может стать причиной разочарования, обиды из-за возложенных на эти отношения надежд и отмены каких-то жизненных планов. Как расстаться без ненависти и обид, порталу «Страсти» рассказала эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.

По словам специалиста, важно понимать, что завершение отношений без негативно окраски – это возможность для личного роста и новых начинаний. Мы можем научиться больше думать о себе и своих потребностях, и использовать этот опыт, чтобы создать более здоровые и счастливые отношения в будущем.

Поэтому на первое место на этом жизненном этапе можно поставить проявление благодарности своему бывшему партнеру. Это позволит минимизировать негативные эмоции, а в некоторых случаях даже сохранить нормальные отношения с человеком уже после разрыва.

Подумайте, за что вы бы могли поблагодарить своего партнера:

● Например, за положительные эмоции, которые вы дарили друг другу. За то, что провели вместе энное количество времени, и наверняка, за этот период у вас было много событий, о которых приятно вспомнить.

● Возможно, стоит поблагодарить за то, что ваш партнер был рядом с вами в трудные моменты и оказывал поддержку, заботился о вас или о ваших близких.

● А еще за то, что ваш партнер помогал вам стать лучше, поддерживал вас в вашем развитии и помогал вам достигать ваших целей. Или, как вариант, научил вас чему-то новому, показал вам новые места – вы путешествовали, открыли для себя какие-то новые горизонты и возможности.

● Можно поблагодарить и за то, что партнер научил вас любить и быть любимым/любимой.