Психолог Илаха Самедова назвала причины, толкающие россиянок на измену

Почему женщины изменяют? Виновны ли в этом мужчины? Что подталкивает россиянок найти партнера на стороне? Психолог Илаха Самедова рассказала порталу «Страсти», какие могут быть причины.

По данным специалиста, только 25% женщин решаются изменить своим постоянным партнерам. Самедова подчеркивает: представители сильного пола изменяют своим избранницам в три раза чаще, однако в близости на стороне женщины и мужчины ищут разное.

Как ни странно, женщины, решившиеся на измену, не преследуют цель попробовать что-то новое. В ее основе всегда есть чувства, глубокая симпатия, сердечное желание. Зачастую представительницам слабого пола попросту не хватает внимания, ощущения собственной значимости в глазах и поступках любимого. Поэтому, потеряв эмоциональную близость с постоянным партнером, женщины надеются обрести ее на стороне. Это первая причина.

В подобной ситуации, к примеру, оказалась Марго, прожившая в счастливом браке больше 10 лет. По ее словам, последние 3 года отношения с мужем стали холодными, «мне не хватало внимания, я постепенно начала угасать».

Однажды девушка познакомилась в ресторане с мужчиной. Завязалось общение, а вслед за ним Марго почувствовала, что влюбилась. Они проводили вместе время, а отношения с супругом так и продолжали оставаться «холодными». Спустя время любовник пригласил Марго к себе. Они переспали. Однако несмотря на то, что общение продолжалось, девушку грызла совесть, и она стала отдаляться от любовника.

«Через 2 месяца связь с ним сошла на нет. С мужем отношения так и не наладились, но я ему ни в чем не призналась. Я поняла, что не смогу дальше продолжать быть с мужчиной, который живет со мной просто как «сосед» и подала на развод», - поделилась своей историей Марго.