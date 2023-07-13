Психолог Илаха Самедова назвала причины, толкающие россиянок на измену
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Почему женщины изменяют? Виновны ли в этом мужчины? Что подталкивает россиянок найти партнера на стороне? Психолог Илаха Самедова рассказала порталу «Страсти», какие могут быть причины.
По данным специалиста, только 25% женщин решаются изменить своим постоянным партнерам. Самедова подчеркивает: представители сильного пола изменяют своим избранницам в три раза чаще, однако в близости на стороне женщины и мужчины ищут разное.
Как ни странно, женщины, решившиеся на измену, не преследуют цель попробовать что-то новое. В ее основе всегда есть чувства, глубокая симпатия, сердечное желание. Зачастую представительницам слабого пола попросту не хватает внимания, ощущения собственной значимости в глазах и поступках любимого. Поэтому, потеряв эмоциональную близость с постоянным партнером, женщины надеются обрести ее на стороне. Это первая причина.
В подобной ситуации, к примеру, оказалась Марго, прожившая в счастливом браке больше 10 лет. По ее словам, последние 3 года отношения с мужем стали холодными, «мне не хватало внимания, я постепенно начала угасать».
Однажды девушка познакомилась в ресторане с мужчиной. Завязалось общение, а вслед за ним Марго почувствовала, что влюбилась. Они проводили вместе время, а отношения с супругом так и продолжали оставаться «холодными». Спустя время любовник пригласил Марго к себе. Они переспали. Однако несмотря на то, что общение продолжалось, девушку грызла совесть, и она стала отдаляться от любовника.
«Через 2 месяца связь с ним сошла на нет. С мужем отношения так и не наладились, но я ему ни в чем не призналась. Я поняла, что не смогу дальше продолжать быть с мужчиной, который живет со мной просто как «сосед» и подала на развод», - поделилась своей историей Марго.
В данном примере мы видим нехватку эмоций. Как я сказала ранее, женская измена часто начинается с глубокой симпатии. В случае с Марго мы видим, что все начиналось с «безобидного» общения. Но героиня осознала первопричину и решила полностью поменять свою жизнь.
Илаха Самедова
Психолог
На втором месте – неудовлетворенность сексуальной жизнью, когда партнер избегает близости, ссылаясь на усталость, плохое настроение или работу. Такие постоянные «отказы» часто толкают женщину на измену.
На третьем месте – месть. За измену, грубость, обиду…Причин может быть множество, но после такой измены женщине всегда становится «легче».
Подробнее о том, почему представительницы слабого пола изменяют своим постоянным партнерам, читайте в материале, в котором шесть россиянок поделились своими личными историями.