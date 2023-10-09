Как превратить хобби в бизнес: мать пятерых детей о своем пути

Говорят, превратить хобби в прибыльное дело – задача не из простых. Особенно многодетной маме, во внимании которой нуждается вся семья. Портал «Страсти» узнал у основательницы магазина изделий со стразами Виктории, как в ней, матери пяти детей, пробудилось желание не только заниматься творчеством, но и зарабатывать на нем.

Все началось со второй запланированной беременности. Виктория отправилась на плановое УЗИ и расслабленно лежала на кушетке, когда доктор произнес: «один, второй и третий». Девушка не могла поверить, что такое могло случиться с ней – тройня!

«Когда я приехала домой, муж поинтересовался, как прошло УЗИ. Я сказала: «С ними все в порядке». Муж удивился и переспросил: «С ними? Их что, двое?». Тогда я разрыдалась и сказала, что детей будет трое. Мы, конечно, не ожидали такого и были в шоке», - рассказывает Виктория.

В один из зимних, теплых вечеров беременная Виктория увидела красивые новогодние игрушки, и захотела сделать такие же для своей семьи. Так, количество игрушек в доме стало пополняться, и девушка задумалась – быть может, они могли бы понравиться кому-то еще? Появилась идея об их продаже.

«Свои игрушки я делаю только из качественных и самых лучших материалов. Бархат, кисточки, лепнина, лента двухсторонняя мягкая, множества кристаллов и камней, ажурные кружева — все это я использую для создания шедевров. Основа — пластик. Если есть маленькие дети, можно не бояться, что игрушка разобьется», - рассказывает Виктория.

По ее словам, на комплекс игрушек могут уйти недели, поэтому сезон начинается уже с начала сентября.