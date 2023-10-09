Как превратить хобби в бизнес: мать пятерых детей о своем пути
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Говорят, превратить хобби в прибыльное дело – задача не из простых. Особенно многодетной маме, во внимании которой нуждается вся семья. Портал «Страсти» узнал у основательницы магазина изделий со стразами Виктории, как в ней, матери пяти детей, пробудилось желание не только заниматься творчеством, но и зарабатывать на нем.
Все началось со второй запланированной беременности. Виктория отправилась на плановое УЗИ и расслабленно лежала на кушетке, когда доктор произнес: «один, второй и третий». Девушка не могла поверить, что такое могло случиться с ней – тройня!
«Когда я приехала домой, муж поинтересовался, как прошло УЗИ. Я сказала: «С ними все в порядке». Муж удивился и переспросил: «С ними? Их что, двое?». Тогда я разрыдалась и сказала, что детей будет трое. Мы, конечно, не ожидали такого и были в шоке», - рассказывает Виктория.
В один из зимних, теплых вечеров беременная Виктория увидела красивые новогодние игрушки, и захотела сделать такие же для своей семьи. Так, количество игрушек в доме стало пополняться, и девушка задумалась – быть может, они могли бы понравиться кому-то еще? Появилась идея об их продаже.
«Свои игрушки я делаю только из качественных и самых лучших материалов. Бархат, кисточки, лепнина, лента двухсторонняя мягкая, множества кристаллов и камней, ажурные кружева — все это я использую для создания шедевров. Основа — пластик. Если есть маленькие дети, можно не бояться, что игрушка разобьется», - рассказывает Виктория.
По ее словам, на комплекс игрушек могут уйти недели, поэтому сезон начинается уже с начала сентября.
Уже шесть лет я создаю новогодние игрушки, и радуюсь сама, когда клиенты в восторге от моих работ. На этом я не остановилась, и обучалась инкрустации. Это техника украшения поверхностей предметов или объектов вставками из различных материалов.
Виктория
Основательница магазина изделий со стразами
По словам Виктории, на всех этапах ей оказывали помощь родные, «муж всегда поддерживал все мои идеи, а дочка присматривала за братьями. И, конечно, пришлось родить пятого малыша для полного счастья, ему сейчас уже 4 года», - заключила Виктория.
О том, как творчество помогло другой нашей героине, Ксении, пережившей насилие и череду последующих за этим неудач, вырваться из состояния жертвы и построить бизнес, читайте в нашем материале.