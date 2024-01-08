Как правильно ухаживать за кожей рук зимой: мнение дерматолога Антимировой

Сухость кожи рук — довольно частая проблема, с которой при наступлении холодов сталкиваются как женщины, так и мужчины. Такие неприятные проявления, как шелушение, ощущение стянутости и покраснения на тонкой коже рук усиливаются с началом отопительного сезона. Дерматолог, врач-косметолог Евгения Антимирова рассказала порталу «Страсти», какие существуют способы и средства спасения кожи рук зимой.

На что обратить внимание при выборе средства для ухода за руками

Прежде всего, по словам специалиста, при возникновении сухости кожи рук в зимний период помогут космецевтические кремы с жирными кислотами и церамидами (другое название — эмоленты). Жирные кислоты в составе участвуют в процессе создания защитного барьера, а церамиды играют роль соединительного компонента, который отвечает за формирование гидролипидной мантии кожи и регулируют процесс обновления клеток.

«Наносить космецевтические средства рекомендуется как утром, так и вечером. Если сухость кожи рук сильно выражена, то применение возможно после каждого взаимодействия с водой. Использовать крем с церамидами лучше за 20-30 минут до выхода на улицу, так как в его составе, как и в любом креме, есть вода, которая кристаллизуется при отрицательной температуре и может повредить кожу», - рассказывает дерматолог.

Также в составе крема для рук может быть холестерол 2-4%, который помогает укрепить естественные защитные функции кожи и улучшает ее способность удерживать влагу.

А чего стоит избегать

Лучше воздержаться от кремов с содержанием глицерина. Дело в том, что на коже глицерин образует плёнку, которая создает обманчивый эффект увлажнения. Антимирова подчеркивает, что по составу глицерин представляет собой трехатомный спирт, который после смывания высушивает кожу.

Если помимо сухости и раздражения на коже рук есть еще пигментные пятна, не стоит удалять их самостоятельно химическими препаратами и чистотелом, который не имеет отношения к растительному экстракту — полученные ожоги оставляют белые пятна, рубцы и могут привести к атрофии кожи, акцентирует внимание врач-косметолог. Также нельзя длительное время применять гормональные мази без назначения врача — это приводит к нарушению барьерного слоя, атрофии и тяжелой декомпенсации кожи.

Что еще поможет защитить кожу рук

Одна из безопасных и эффективных процедур для ухода за руками, если на поверхности кожи нет воспалений — парафиновые ванны. После такой процедуры на коже образовывается защитный барьер, который препятствует выведению избыточной влаги из кожи, рассказывает эксперт. Химический состав парафиновой ванны обеспечивает питание и увлажнение кожи, а тепловой эффект расслабляет мышцы, способствует питанию суставов и в целом улучшает местную микроциркуляцию крови.

«И, безусловно, помимо правильного ухода, не менее важно защищать руки механически — использовать резиновые перчатки при контакте с бытовой химией и носить перчатки или варежки на улице», - заключила Евгения Антимирова.

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