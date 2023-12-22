5 простых способов замедлить процессы старения: советы дерматолога Бедаевой

С годами в организме снижается выработка коллагена, замедляется обмен веществ и повышается окислительный стресс — всё это естественный физиологический процесс старения, лекарство от которого человечество, увы, ещё не изобрело. Но старение можно существенно замедлить, если внедрить в образ жизни несколько полезных привычек. Какие именно, порталу «Страсти» рассказала главный врач сети клиник Esthetic Clinic, дерматолог, врач-косметолог Татьяна Бедаева.

Оптимальный гидробаланс

По словам специалиста, вода — один из главных элементов нашего организма и залог правильной работы всех органов. Норма потребления зависит от массы тела, из расчета 30 мл воды на 1 кг веса, то есть в среднем человеку необходимо 1,5-2 литра чистой воды в день. Если пить недостаточно, или заменять воду чаем и кофе, это может привести к ухудшению состояния суставов, нарушению работы почек и ЖКТ. Кроме того, потеря воды из клеток приводит к сухости и потере эластичности кожи.

Двигательная активность

Физическая активность не только ускоряет обмен веществ, но и помогает поддерживать на нужном уровне количество митохондрий — молекул, которые борются с процессами деградации в клетках. Умеренные физические нагрузки предотвращают застаивание синовиальной жидкости, которая отвечает за подвижность и питание суставов.

Контроль дефицитов

Полезная привычка — чекап минимум раз в год, чтобы вовремя выявить дефициты витаминов и микроэлементов, которые поддерживают молодость: это D, С, витамины группы B, омега-3, йод, железо. Также стоит проверять уровень гормонов, например ТТГ, Т4 свободный — это поможет контролировать состояние щитовидной железы, от которой зависит скорость метаболических процессов, отмечает Бедаева.