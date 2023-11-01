Как понять, что ты безразлична мужчине: 5 сигналов от психолога Романив
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Как понять, что вы зря теряете время с мужчиной? Существуют ли сигналы в мужском поведении, которые могут указывать на его нежелание строить с вами гармоничные отношения? Семейный психолог Ольга Романив рассказала порталу «Страсти» о том, как ведут себя мужчины, когда они не заинтересованы в женщине.
● Отсутствие ярко выраженного интереса к вам. Если мужчина не проявляет интереса к вашим мыслям, чувствам и жизни в целом, это может быть признаком того, что вы не настолько значимы для него, поясняет эксперт.
● Отсутствие уважения. Если поведение мужчины, его какие-то высказывания в ваш адрес или действия указывают на отсутствие уважения к вам и вашим границам, это может быть ясным сигналом, что вам стоит задуматься о том, насколько у вас все благополучно.
● Отсутствие ответственного отношения. Если мужчина не выполняет свои обещания, не держит слово, например, предлагает что-то и очень быстро забывает о сказанном или находит множество причин не делать чего-то, – это может быть сигналом того, что вы не настолько интересны и значимы для этого мужчины.
«В этом пункте важно отличать безответственное поведение мужчины и желание женщины переложить ответственность за себя на какого-то другого», - подчеркивает Романив.
● Отсутствие поддержки. Один из важных моментов в любых отношениях – это поддержка друг друга. Но не будем говорить не о финансовой составляющей, так как вопрос финансов – это вопрос договоренностей пары. Речь идет о поддержке в эмоциональном плане – то есть о целях, мечтах и усилиях. Каждому человеку хочется, чтобы партнер разделял его взгляды, поддерживал его в начинаниях, понимал его старания. Если партнер не проявляет интереса к этим аспектам или даже отрицательно относится к ним, это может указывать на несовместимость ценностей и жизненных путей.
● Непостоянство. Если мужчина постоянно меняет свои решения или планы, подвержен частым сменам настроения, что отражается на отношениях; вы не ощущаете стабильности и надежности рядом с ним, это однозначно говорит о том, что нужно что-то серьезно менять в своей жизни.
За этим может стоять как характер человека, так и проблемы во взаимодействии партнеров. Поэтому здесь может понадобиться консультация психолога, так как часто встречающиеся нам люди в жизни только отзеркаливают наше поведение, вполне может оказаться, что ваши сигналы в сторону избранника также противоречивы и непостоянны.
Ольга Романив
Семейный психолог
Сталкиваясь с любыми проблемами в отношениях, нужно помнить, что начинать их решения необходимо с себя, а не с навешивания ярлыков и поисков недостатков у партнера. «Уважаете, цените, понимаете ли вы сами себя? В идеале сперва нужно наладить контакт с самим собой, а уже потом со своей половинкой», - заключила семейный психолог.
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