Как понять, что ты безразлична мужчине: 5 сигналов от психолога Романив

Как понять, что вы зря теряете время с мужчиной? Существуют ли сигналы в мужском поведении, которые могут указывать на его нежелание строить с вами гармоничные отношения? Семейный психолог Ольга Романив рассказала порталу «Страсти» о том, как ведут себя мужчины, когда они не заинтересованы в женщине.

● Отсутствие ярко выраженного интереса к вам. Если мужчина не проявляет интереса к вашим мыслям, чувствам и жизни в целом, это может быть признаком того, что вы не настолько значимы для него, поясняет эксперт.

● Отсутствие уважения. Если поведение мужчины, его какие-то высказывания в ваш адрес или действия указывают на отсутствие уважения к вам и вашим границам, это может быть ясным сигналом, что вам стоит задуматься о том, насколько у вас все благополучно.

● Отсутствие ответственного отношения. Если мужчина не выполняет свои обещания, не держит слово, например, предлагает что-то и очень быстро забывает о сказанном или находит множество причин не делать чего-то, – это может быть сигналом того, что вы не настолько интересны и значимы для этого мужчины.

«В этом пункте важно отличать безответственное поведение мужчины и желание женщины переложить ответственность за себя на какого-то другого», - подчеркивает Романив.

● Отсутствие поддержки. Один из важных моментов в любых отношениях – это поддержка друг друга. Но не будем говорить не о финансовой составляющей, так как вопрос финансов – это вопрос договоренностей пары. Речь идет о поддержке в эмоциональном плане – то есть о целях, мечтах и усилиях. Каждому человеку хочется, чтобы партнер разделял его взгляды, поддерживал его в начинаниях, понимал его старания. Если партнер не проявляет интереса к этим аспектам или даже отрицательно относится к ним, это может указывать на несовместимость ценностей и жизненных путей.