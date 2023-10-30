Чем опасны отношения с разведенными мужчинами: мнение психолога Яриковой
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Развод является вторым по значению травмирующим событием для человека после утраты близкого человека. Разрыв дается одинаково сложно как женщинам, так и мужчинам. Потеря смысла жизни, утрата родного человека, изменение привычного жизненного уклада – чувства, с которыми чаще всего сталкиваются в этой ситуации.
Развод – это повод побыть с собой наедине, проанализировать себя, свои чувства, причины, которые спровоцировали разлад и то, какие вы хотите видеть отношения в будущем. Все это занимает время, которое так или иначе должно пройти, перед тем, как вступить в следующие отношения. Если мужчина только что развелся и готов вступать с вами в новые отношения, это может быть чревато последствиями. Какими именно, порталу «Страсти» рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.
По словам специалиста, в период разрыва мужчины (как и женщины) особенно эмоционально уязвимы. В этот период человеку важно чувствовать себя нужным, ценным, любимым, поэтому для этой роли подойдет любой человек, вне зависимости нужно ли будет продолжать эти отношения и взвешенное ли решение о начале отношений или нет.
«Самая главная опасность в том, что выбор вас может быть только для способа закрыть свою боль, а не потому, что вы очень понравились или за ваши ценные качества. Боль пройдет, эмоциональная пустота заполнится, а в вашем присутствии больше не будет необходимости», - поясняет Ярикова.
Есть категория мужчин, которые уходят в загул и пускаются во все тяжкие. Обиды и нереализованный потенциал выливаются в удовлетворение сиюминутных желаний, без обременения себя чем-то стабильным и постоянным. В данном случае оказаться на пути у такого мужчины тоже не сулит женщине ничего приятного.
Выстраивая отношения с таким мужчиной, важно понимать, чего вы хотите от этих отношений, и к чему готов он, подчеркивает специалист.
Возможно, вы настроены на серьезные отношения, планируете в будущем детей, а он сейчас находится в активном процессе переживания развода и от прошлого брака остались дети, и новых он не планирует. Здесь стоит учитывать и эти риски и не питать себя ложными надеждами. Давить в этом случае на мужчину точно не стоит, с большей долей вероятности он приостановит эти отношения, так как не будет готов к такому напору в непростой для себя период.
Елена Ярикова
Кандидат психологических наук, психолог
Не стоит забывать о том, что рана от разрыва еще свежа и так или иначе придется слышать о его прошлых отношениях и о самой бывшей супруге. Если мужчина вам очень нравится, и вы видите с ним свое будущее, первое время вы будете его поддерживать, но со временем упоминание о жене может стать для вас раздражающим фактором и причиной для ссор, подчеркивает эксперт.
«Стоит помнить о том, что какое-то время вы еще будете слышать о его прошлом, а если в браке остались дети, тогда прошлая семья, так или иначе, будет периодически всплывать в его жизни», - заключила Елена Ярикова.
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