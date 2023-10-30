Чем опасны отношения с разведенными мужчинами: мнение психолога Яриковой

Развод является вторым по значению травмирующим событием для человека после утраты близкого человека. Разрыв дается одинаково сложно как женщинам, так и мужчинам. Потеря смысла жизни, утрата родного человека, изменение привычного жизненного уклада – чувства, с которыми чаще всего сталкиваются в этой ситуации.

Развод – это повод побыть с собой наедине, проанализировать себя, свои чувства, причины, которые спровоцировали разлад и то, какие вы хотите видеть отношения в будущем. Все это занимает время, которое так или иначе должно пройти, перед тем, как вступить в следующие отношения. Если мужчина только что развелся и готов вступать с вами в новые отношения, это может быть чревато последствиями. Какими именно, порталу «Страсти» рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

По словам специалиста, в период разрыва мужчины (как и женщины) особенно эмоционально уязвимы. В этот период человеку важно чувствовать себя нужным, ценным, любимым, поэтому для этой роли подойдет любой человек, вне зависимости нужно ли будет продолжать эти отношения и взвешенное ли решение о начале отношений или нет.

«Самая главная опасность в том, что выбор вас может быть только для способа закрыть свою боль, а не потому, что вы очень понравились или за ваши ценные качества. Боль пройдет, эмоциональная пустота заполнится, а в вашем присутствии больше не будет необходимости», - поясняет Ярикова.

Есть категория мужчин, которые уходят в загул и пускаются во все тяжкие. Обиды и нереализованный потенциал выливаются в удовлетворение сиюминутных желаний, без обременения себя чем-то стабильным и постоянным. В данном случае оказаться на пути у такого мужчины тоже не сулит женщине ничего приятного.

Выстраивая отношения с таким мужчиной, важно понимать, чего вы хотите от этих отношений, и к чему готов он, подчеркивает специалист.