Как побороть страх публичных выступлений: 4 главных правила

Для некоторых людей выступление перед публикой может стать настоящим испытанием. Между тем у каждого из нас в жизни рано или поздно происходят события, на которых отсидеться в углу точно не получится. Как не краснеть и не бледнеть на презентации своего проекта, на юбилее босса, а также в любых других ситуациях, требующих минимального ораторского таланта, узнали у певца Владимира Брилёва.

Будьте компетентны при своем выступлении

Даже если вы отличаетесь хорошими знаниями в области, о которой должны будете говорить у всех на виду, подготовьте свое выступление заранее, советует эксперт. Важно не только составить план речи на листке в виде тезисов, но и позаботиться о наличии действительно интересного материала, который привлечет аудиторию. Как выглядят такие информационные «крючки?» Это могут быть малоизвестные факты, цифры, которые всех удивят, или же необычные истории, так или иначе связанные с предметом вашего выступления. Проявите энтузиазм и дотошность в поиске материала, не ограничиваясь поверхностными данными. Поставьте себя на место слушателей: вы бы хотели услышать информацию, которую можно найти в первой ссылке поисковика? Начинайте свое выступление с таких «фишек» или необычных вопросов, чтобы сразу же привлечь внимание публики.

Прокачивайте уверенность с помощью тела

По словам Брилёва, наше тело может помочь в составлении имиджа уверенного человека или заочно выставить нас перед публикой слабыми и беспомощными личностями. Именно поэтому прокачивайте уверенность с помощью правильных позиций и следите за тоном и громкостью своего голоса, модулируя его, чтобы избежать высоких визгливых ноток. Примите спокойную и расслабленную позу, тренируйте ровное дыхание и не бегайте глазами по аудитории, сосредоточившись на поверхностных взглядах в различных секторах.

Продумывайте вопросы аудитории

Помните об обратной реакции слушателей, особенно когда речь идет о презентации вашего проекта. В таком случае избежать вопросов точно не получится, поэтому лучшее, что можно сделать, это набросать примерные ответы заранее. Не пугайтесь активной обратной связи аудитории, ведь она говорит о том, что выступление заинтересовало.