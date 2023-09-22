Как побороть страх публичных выступлений: 4 главных правила
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Для некоторых людей выступление перед публикой может стать настоящим испытанием. Между тем у каждого из нас в жизни рано или поздно происходят события, на которых отсидеться в углу точно не получится. Как не краснеть и не бледнеть на презентации своего проекта, на юбилее босса, а также в любых других ситуациях, требующих минимального ораторского таланта, узнали у певца Владимира Брилёва.
Будьте компетентны при своем выступлении
Даже если вы отличаетесь хорошими знаниями в области, о которой должны будете говорить у всех на виду, подготовьте свое выступление заранее, советует эксперт. Важно не только составить план речи на листке в виде тезисов, но и позаботиться о наличии действительно интересного материала, который привлечет аудиторию. Как выглядят такие информационные «крючки?» Это могут быть малоизвестные факты, цифры, которые всех удивят, или же необычные истории, так или иначе связанные с предметом вашего выступления. Проявите энтузиазм и дотошность в поиске материала, не ограничиваясь поверхностными данными. Поставьте себя на место слушателей: вы бы хотели услышать информацию, которую можно найти в первой ссылке поисковика? Начинайте свое выступление с таких «фишек» или необычных вопросов, чтобы сразу же привлечь внимание публики.
Прокачивайте уверенность с помощью тела
По словам Брилёва, наше тело может помочь в составлении имиджа уверенного человека или заочно выставить нас перед публикой слабыми и беспомощными личностями. Именно поэтому прокачивайте уверенность с помощью правильных позиций и следите за тоном и громкостью своего голоса, модулируя его, чтобы избежать высоких визгливых ноток. Примите спокойную и расслабленную позу, тренируйте ровное дыхание и не бегайте глазами по аудитории, сосредоточившись на поверхностных взглядах в различных секторах.
Продумывайте вопросы аудитории
Помните об обратной реакции слушателей, особенно когда речь идет о презентации вашего проекта. В таком случае избежать вопросов точно не получится, поэтому лучшее, что можно сделать, это набросать примерные ответы заранее. Не пугайтесь активной обратной связи аудитории, ведь она говорит о том, что выступление заинтересовало.
Бывает и такое, что на ваше предложение «ответить на вопросы» возникает пауза. Не теряйтесь и, если хотите что-то донести публике, говорите так: «Знаете, обычно мне задают такой вопрос, как…» Далее вы просто отвечаете на него сами. Для подобной ситуации лучше подобрать самую интересную информацию, которая может расшевелить аудиторию и спровоцировать на новые вопросы.
Владимир Брилёв
Певец
Улыбайтесь
Несмотря на то, что выражение о том, что оратор, который улыбается, имеет больше шансов на успешное выступление, давно набило оскомину, это действительно так. Так сложилось, что слушатели склонны проникаться симпатией к тем, кто выражает своим видом дружелюбие и готовность к позитивному взаимодействию. Если кому-то из-за беспокойства сложно выполнить данный пункт, то хотя бы подготовьте пару-тройку хороших шуток, которые разогреют аудиторию и помогут вам немного расслабиться, заключил Брилёв.
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