Как по дате рождения понять, на какую степень близости готов партнер

Мы каждый день контактируем с множеством людей, начиная от наших близких и заканчивая всеми теми, с кем мы взаимодействуем в повседневной жизни. Большая часть общения осуществляется на невербальном уровне – 80%, а вербально всего 20%. Психолог цифр и цвета Полина Пименова рассказала порталу «Страсти», как, анализируя коды, заложенные в дате рождения, можно понять, как человек относится к физической и эмоциональной близости.

Физическая близость

По словам специалиста, её необходимость не строится исключительно лишь на интимных отношениях. К физической близости можно отнести также прикосновения и объятия, поцелуи, которые являются важным проявлением чувств к партнеру.

«У каждого человека потребность в физическом контакте разная, и анализируя партнера по дате рождения можно увидеть, кому важен телесный контакт, а кто предпочитает минимальный. Поэтому в отношениях необходимо общаться и искренне говорить о потребности в физической близости разного характера», - поясняет Пименова.

Так, например, объятия перед сном для кого-то просто необходимы, для другого не так значительны – и это важно учитывать. Отдельное внимание отводится темпераменту человека. Анализируя коды, заложенные при рождении, сразу видно, что для него значимо и ценно. Зная эти особенности и потребности своего парня или девушки, вам будет легче понимать и выстраивать отношения в гармонии, подчеркивает эксперт.

Эмоциональная близость

Она предполагает, что в отношениях нужно открыто говорить о своих желаниях и мыслях – это будет свидетельствовать о глубокой связи между партнерами. Но не будем забывать, когда твой близкий человек не способен открыто высказываться о своих чувствах это не является показателем, что чувства остыли между людьми, это, вероятнее всего, сложность в проявлении своих эмоций и чувств, но не сигнал угасания, считает психолог цвета и цифр.

«Важно знать о своем партнере чуть больше, чтобы было легче понимать природу личности и понапрасну не переживать. Есть представители, у которых в дате рождения имеются коды, указывающие на проживание эмоций и чувств внутри. И, конечно же, это не будет являться открытием для другого партнера, если он знает об этом», - отмечает Пименова.