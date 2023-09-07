Как перестать переживать за своих детей: советы от мамы пятерых детей Элины Гейман

Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал страх: за себя, работу, общество или своих близких. Страх – неотъемлемая часть нашей жизни, однако это не означает, что он должен оказывать значительное влияние на нашу повседневность, ментальное состояние или взаимоотношения с самыми близкими. Например, с детьми, за жизнь, здоровье и благоустройство которых родители так часто переживают. Как и с любым негативным ощущением, со страхом можно и нужно работать. О методах борьбы с этим негативным чувством порталу «Страсти» рассказала мать пятерых детей, певица мантр и актриса Элина Гейман.

Цепочка

Первый вариант заключается в том, что вы определяете свой страх, например, боязнь потери работы, и начинаете воспроизводить всю цепь событий после того, как вы все-таки потеряли работу. Пример: «Я сижу дома, одна (один), мне некому помочь». Что вы будете делать дальше? «Я потрачу всю заначку» Что ужасного случится после этого? «У меня совсем не останется денег, чтобы кормить детей». Что потом? «Потом я займу у соседей, а если они откажут, то пойду побираться на улицу».

«Нужно максимально прочувствовать самый плохой для вас вариант. Довести тему до абсурда. Таким же образом вы дойдете до того, чего вы реально боитесь. Могу сказать, что все наши страхи по итогу сведутся к первородному страху смерти. Это наш основной и глобальный страх. С ним тоже можно работать», - отмечает Гейман.

Вспомните, какие у вас были ощущения в теле, когда вы резко и сильно чего-либо пугались, и попробуйте найти первопричину.

Метод Хосе Сильва

По словам Элины Гейман, медитация по управлению разумом и программа самопомощи, разработанная Сильва направлена на улучшение умственных способностей человека посредством экстрасенсорных способностей, релаксации и развития высших функций мозга. Такая методика отлично работает как с рациональными, так и с иррациональными страхами.

Теперь о страхе за своих детей. Бывает, мы боимся чего-то, что никогда не произойдет. Либо приносим в жизни детей какие-то страхи, которые уже не особо актуальны. Если навязывать это детям, они это либо впитают, либо это будет их раздражать, считает эксперт.