Как перестать обесценивать свою жизнь: 10 правил от женского наставника Герман

Перестать обесценивать себя и свою жизнь – тяжелый, но необходимый шаг. Зачастую в этом очень сложно признаться самому себе. Как начать жить полной грудью, наслаждаясь каждым моментом, портал «Страсти» узнал у женского наставника Оксаны Герман.

1. Признайте и примите свои эмоции

Иногда наше негативное отношение к себе основано на неотработанных эмоциональных проблемах. Попытайтесь разобраться, что именно вызывает у вас эти чувства, и найдите способы терапии или поддержки, чтобы ими заняться.

2. Фокусируйтесь на положительных аспектах

У всех есть свои сильные стороны и достижения. Делайте акценты на них, уделяйте больше внимания своим лучшим качествам и успехам, даже если они не вселенского масштаба. Маленький успех – тоже успех, поблагодарите себя за проделанную работу на листке бумаги. Перечитывайте, когда чувствуете себя уязвимо.

3. Ставьте себе реалистичные цели

Некоторые люди обесценивают свою жизнь из-за слишком высоких или нереалистичных ожиданий. Поставьте себе достижимые цели и наслаждайся маленькими успехами.

4. Заботьтесь о своем теле и разуме

Регулярная физическая активность, здоровое питание и отдых способствуют хорошему самочувствию. Изучите способы ухода за своим телом и своим состоянием, чтобы чувствовать себя лучше и ценить свою жизнь сильнее.

5. Окружите себя поддержкой

Найдите людей, которые вас поддерживают и вдохновляют. Общение с друзьями, семьей или даже участие в группе поддержки могут помочь улучшить самооценку.

6. Практикуйте гравитации

Концентрируйтесь на проживании настоящего момента и получайте удовольствие от маленьких радостей.