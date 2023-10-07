Как перестать обесценивать свою жизнь: 10 правил от женского наставника Герман
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Перестать обесценивать себя и свою жизнь – тяжелый, но необходимый шаг. Зачастую в этом очень сложно признаться самому себе. Как начать жить полной грудью, наслаждаясь каждым моментом, портал «Страсти» узнал у женского наставника Оксаны Герман.
1. Признайте и примите свои эмоции
Иногда наше негативное отношение к себе основано на неотработанных эмоциональных проблемах. Попытайтесь разобраться, что именно вызывает у вас эти чувства, и найдите способы терапии или поддержки, чтобы ими заняться.
2. Фокусируйтесь на положительных аспектах
У всех есть свои сильные стороны и достижения. Делайте акценты на них, уделяйте больше внимания своим лучшим качествам и успехам, даже если они не вселенского масштаба. Маленький успех – тоже успех, поблагодарите себя за проделанную работу на листке бумаги. Перечитывайте, когда чувствуете себя уязвимо.
3. Ставьте себе реалистичные цели
Некоторые люди обесценивают свою жизнь из-за слишком высоких или нереалистичных ожиданий. Поставьте себе достижимые цели и наслаждайся маленькими успехами.
4. Заботьтесь о своем теле и разуме
Регулярная физическая активность, здоровое питание и отдых способствуют хорошему самочувствию. Изучите способы ухода за своим телом и своим состоянием, чтобы чувствовать себя лучше и ценить свою жизнь сильнее.
5. Окружите себя поддержкой
Найдите людей, которые вас поддерживают и вдохновляют. Общение с друзьями, семьей или даже участие в группе поддержки могут помочь улучшить самооценку.
6. Практикуйте гравитации
Концентрируйтесь на проживании настоящего момента и получайте удовольствие от маленьких радостей.
Научитесь замечать прекрасное в окружающем вас мире и своей жизни в целом. Например, купите утром кофе и прогуляйтесь в ближайшем парке, осмотритесь вокруг: как красиво блестит солнце, или моросит дождик, как листик плавно летит с дерева или, поют птицы. Все это и есть наша жизнь, почувствуйте ее.
Оксана Герман
Женский наставник, основатель женского комьюнити «Я совершенна!»
7. Изучайте и развивайтесь
Постоянное обучение и развитие помогают расширить кругозор, улучшить навыки и приносят удовлетворение от личностного роста.
8. Устанавливайте здоровые границы
Не позволяйте окружающим людям и ситуациям нарушать вашу комфортную зону или причинять вам вред. Учитесь говорить «нет» тем вещам, которые не соответствуют вашим ценностям и благополучию.
9. Практикуйте самосострадание
Будьте добры к себе и принимайте себя таким, какой вы есть. Никто не совершенен. Когда вы испытываете трудности или совершаете ошибки, просто помните, что это часть человеческого опыта, никто не идеален.
10. Ищите помощь профессионала
Иногда самостоятельные усилия недостаточны, и может потребоваться помощь профессионала. Не бойтесь обратиться к специалистам и просить о помощи – это нормально.
«Не забывайте, что каждый человек уникален и ценен по-своему. Вы имеете право на счастливую и осмысленную жизнь. Работайте над тем, чтобы повышать свою значимость, а не обесценивайте себя. Это длительный процесс, требующий времени и терпения», - заключила Оксана Герман.
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