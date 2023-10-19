Как отопительный сезон влияет на кожу: мнение врача-косметолога Ильиной

Наступление осеннего сезона неразрывно связано с включением отопления, что в свою очередь отражается на коже. Воздух в домах становится более сухим, в результате чего происходит усиленная потеря жидкости, появляется чувство стянутости, шелушение и раздражения. Врач-косметолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Яна Ильина рассказала порталу «Страсти, как помочь коже комфортно встретить и перенести отопительный сезон.

Теплый воздух, нагреваемый отоплением, обладает низкой влажностью, что может вызывать обезвоживание кожи и делает ее более чувствительной, поясняет эксперт. Это может приводить к появлению шелушений, покраснения и даже зуда.

Для минимизации негативного влияния отопления на кожу врач-косметолог рекомендует применять следующие меры:

• Использовать увлажнители воздуха, которые помогут снизить сухость кожи.

• Пить достаточное количество воды. Правильный питьевой режим поможет восстановить уровень гидратации кожи изнутри.

• Скорректировать домашний уход за кожей. Очищающие средства теперь лучше выбирать с более мягкой текстурой — например, пенки или молочко.

• Увлажнять кожу. Для этого подойдут сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином В5, а также кремы с церамидами, пептидами, бета-глюканами. Кремы лучше выбирать с более легкими текстурами, чтобы не вызвать комедогенный эффект.

• Также 1-2 раза в неделю можно использовать восстанавливающие и регенерирующие средства.

• Особое внимание необходимо уделить уходу за областью вокруг глаз, так как здесь кожа более тонкая и чувствительная.

• Добавить в программу ухода за кожей увлажняющие маски, которые будут устранять сухость кожи.

«Перед использованием тех или иных средств необходимо проконсультироваться с дерматологом-косметологом. После тщательного обследования вашего организма и кожи он назначит комплексное лечение, подходящее именно вам», - заключила Яна Ильина.

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