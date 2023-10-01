Что вы не знали о жирной коже лица: дерматолог Бедаева об особенностях ухода

Жирная кожа — тип дермы, который отличается чрезмерной работой сальных желез, что провоцирует сильный блеск, частые высыпания, расширенные поры, появление черных точек. Тип кожи обусловлен генетикой, и существенно изменить его невозможно, однако, правильный уход поможет придать коже здоровый вид. Портал «Страсти» узнал у дерматолога Татьяны Бедаевой, какие косметические средства помогут справиться с активизацией сальных желез на коже лица, а какие, напротив, усугубят проблему.

«При уходе за жирной кожей прежде всего очень важно соблюдать выполнение и очередность всех этапов ухода», - отмечает специалист.

Умывание

По словам Бедаевой, для умывания жирной кожи рекомендуется выбирать либо гелевые формы средств, либо пенки. Есть одно общее правило, что не нужно мыть кожу «до скрипа», иначе нарушается её липидная мантия и микробиом, в результате кожа начинает «сопротивляться» и выделять ещё больше себума. Также не стоит умываться чрезмерно горячей водой — это тоже провоцирует активизацию сальных желез. Обычно умывать кожу лица достаточно два раза в день — утром и вечером, но в более жаркую погоду допускается умываться чаще.

Тонизация

В этап тонизации для жирной кожи можно включить минимальное количество таких кислот, как гликолевая и салициловая. Они хорошо регулируют работу сальных желез, способствуют сужению пор и поддерживают оптимальный pH, который нужен для жирной кожи, подчеркивает дерматолог. Однако, с кислотами важно не переусердствовать – их чрезмерное использование нарушает защитные функции кожи, что может привести к воспалениям.

Также вместо тоника можно использовать специальные салфетки для контроля себума, которые, как правило, содержат кислоты, и в принципе выполняют функцию отшелушивания.

Отшелушивание

«На этапе отшелушивания не рекомендуется применять жёсткие скрабы, которые механически повреждают кожу — это делает ее уязвимой для попадания инфекций. Альтернативой является пилинг-гоммаж, который не содержит абразивных частиц, подходит для всех типов кожи, мягко отшелушивает роговые клетки и обновляет эпидермис», - рассказывает Бедаева.

Уход на этапе отшелушивания подбирается в зависимости от сезона, уровня жирности кожи и гиперкератоза (утолщения кожи), при котором происходит затруднение оттока кожного сала из сальной железы, что приводит к ее закупорке и образованию патогенной микрофлоры. Например, в осенне-зимнее время помимо пилинга-гоммажа рекомендуется добавлять в уход легкие пилинги с содержанием гликолевой или салициловой кислоты один раз в неделю. Увлажнение

Многие считают, что жирная кожа сама по себе достаточно увлажнена и не требует дополнительного воздействия, но это распространенная ошибка, так как сальная мантия кожи — это работа сальных желез, а увлажнение — это уже внутридермальные процессы, - поясняет дерматолог.