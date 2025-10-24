«Как ни странно, узнаваемость усилилась»: Анна Соколович объяснила, почему взяла фамилию мужа

Анна Соколович рассказала, что после смены фамилии увеличилась узнаваемость. Актриса рассказала о браке с режиссером в беседе с сайтом «Страсти».

Анна начинала карьеру под фамилией Мельникова. Однако после брака с Георгием Соколовичем она взяла его фамилию. По словам актрисы, у нее не было страха потерять узнаваемость. К тому же, Анна всегда мечтала о замужестве, крепкой семье, поэтому не сомневалась в своем решении.

«Фамилия мужа для меня стала символом нового этапа, более зрелого, осознанного. Появилась семья, о которой я всегда мечтала, и вопрос о том, менять фамилию или нет, даже не возник. Это было совершенно естественное решение. Фамилия Соколович редкая, запоминающаяся – и, как ни странно, актёрская узнаваемость даже усилилась. Это забавно. К тому же по первому образованию я продюсер, а несколько лет назад мы с Георгием прошли обучение по сценаристике. Сегодня пишем сценарии, продюсируем и снимаем кино», — рассказала актриса.

Анна познакомилась с Георгием в 2018 году. По воспоминаниям актрисы, тогда между ними не было романтических чувств — их объединяли работа и дружба. Между ними возник роман спустя несколько лет — за это время они успели узнать друг друга.

«Мы познакомились на читке сценария в 2018 году, когда Георгий ещё сам был в актёрской профессии. Тогда между нами не возникло «искры» в привычном романтическом смысле – было приятное общение, взаимный интерес, творческое совпадение. Отношения начались только спустя несколько лет, когда мы уже успели узнать друг друга как люди, коллеги, друзья. Наверное, именно поэтому наша связь такая крепкая: она выросла не из мгновенного чувства, а из глубокого понимания и уважения. Мы вместе прошли многое – и это, пожалуй, лучшая основа для любви», — резюмировала она.

Полное интервью Соколович о браке с режиссером, общении с Татьяной Догилевой и сериале «Душегубы» читайте здесь.