Как не стать жертвой, отправляясь в горы и леса: инструктор по выживанию Ярин

Мечтающим об активном образе жизни на природе авантюристам эксперт посоветовал не рисковать. Он убежден, что между теми, кто жаждет выброса адреналина, эндорфина и людьми, действительно желающими получить удовольствие от общения с окружающей средой, есть огромная разница.

«Ко мне идут люди практичные, которые не хотят пропадать, погибать в природной среде. Вот у них как раз риска нет. Их задача – максимально этого риска избежать. Избежать ситуаций, которые холодят кровь», - рассказывает Ярин.

Он подчеркивает, что, отправляясь в экспедицию, нужно быть подготовленным к разного рода ситуациям, знать алгоритм действий, чтобы в случае столкновения с неприятностями, не растеряться, а действовать.

«В качестве примера. Я охочусь в одиночку на севере, в горах. За день я прохожу около 15 километров. После поиска, прежде чем залезть в палатку, иду с 4-литровой канистрой и двумя флягами за водой, а потом кладу их под полог палатки. Почему? Потому что, если я отложу это на утро, а утром погода испортится, я останусь без воды. Это нюанс, и это надо знать. Были ситуации, когда ночью резко менялась погода, и я по несколько суток сидел в палатке, которую трепало под ветром, либо заваливало снегом, но у меня все было с собой. Я был к этому готов», - заключил Ярин.

О том, что представляет собой профессия специалиста по безопасности человека в природной среде, читайте в материале.