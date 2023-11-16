Как не стать жертвой, отправляясь в горы и леса: инструктор по выживанию Ярин
© Предоставлено Михаилом Яриным
Новости о потерявшихся туристах или оказавшихся в сложной ситуации искателях приключений то и дело просачиваются в информационное пространство. Несмотря на то, что спасательные службы регулярно уведомляют о том, как себя следует вести в рискованной обстановке, трагические случайности в экспедициях – дело нередкое. Портал «Страсти» узнал у специалиста по безопасности человека в природной среде, создателя и инструктора курса «Выживание для дилетантов» Михаила Ярина, какие самые распространённые ошибки совершают люди, отправляющиеся в походы.
«Они невнимательны и неаккуратны. Человек, когда собирается далеко отправляться, должен отдавать себе отчет, куда он едет. Как я очень люблю говорить – у нас смерть написана в райдере. Если ты собираешься идти в поход, ты должен понимать, что там с тобой может что-то произойти и ты оттуда не вернешься», - поясняет Ярин.
По словам специалиста, основная ошибка людей заключается в том, что они себя переоценивают. Мало кто из авантюристов всерьез задумывается о необходимости изучить сперва маршрут, подобрать подходящее для экспедиции снаряжение, именно поэтому случаются абсурдные, но трагические последствия, считает эксперт.
Понимаете, сейчас такая ситуация, что у большинства свобода ограничивается длиной зарядного шнура, но при этом люди считают, что они все знают, что они все умеют, что у них есть смартфон и они все вопросы решат. А я знаю кучу ситуаций, когда смартфон не решал вообще никаких вопросов в принципе, а на него надеялись. Надеяться надо только на себя. На свои знания и навыки. Ну и на товарища, который находится рядом с тобой, если он есть.
Михаил Ярин
Специалист по безопасности человека в природной среде, создатель и инструктор курса «Выживание для дилетантов»
Мечтающим об активном образе жизни на природе авантюристам эксперт посоветовал не рисковать. Он убежден, что между теми, кто жаждет выброса адреналина, эндорфина и людьми, действительно желающими получить удовольствие от общения с окружающей средой, есть огромная разница.
«Ко мне идут люди практичные, которые не хотят пропадать, погибать в природной среде. Вот у них как раз риска нет. Их задача – максимально этого риска избежать. Избежать ситуаций, которые холодят кровь», - рассказывает Ярин.
Он подчеркивает, что, отправляясь в экспедицию, нужно быть подготовленным к разного рода ситуациям, знать алгоритм действий, чтобы в случае столкновения с неприятностями, не растеряться, а действовать.
«В качестве примера. Я охочусь в одиночку на севере, в горах. За день я прохожу около 15 километров. После поиска, прежде чем залезть в палатку, иду с 4-литровой канистрой и двумя флягами за водой, а потом кладу их под полог палатки. Почему? Потому что, если я отложу это на утро, а утром погода испортится, я останусь без воды. Это нюанс, и это надо знать. Были ситуации, когда ночью резко менялась погода, и я по несколько суток сидел в палатке, которую трепало под ветром, либо заваливало снегом, но у меня все было с собой. Я был к этому готов», - заключил Ярин.
О том, что представляет собой профессия специалиста по безопасности человека в природной среде, читайте в материале.