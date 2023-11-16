«У нас смерть написана в райдере»: инструктор по выживанию о своей работе
Инструктор по выживанию Ярин об изнанке своей профессии и связанных с нею рисках.
© Предоставлено Михаилом Яриным
Как выжить в экстремальных условиях? Почему желание отправиться в авантюрное путешествие по горам и лесам может плохо кончиться? Зачем обычному человеку, желающему отдохнуть на природе, нужно быть подготовленным к ситуациям, которые могут привести к трагедии? Портал «Страсти» задал эти и другие вопросы специалисту по безопасности человека в природной среде, создателю и инструктору курса «Выживание для дилетантов» Михаилу Ярину.
Расскажите, что представляет собой профессия «инструктор по выживанию»: какие обязанности он выполняет, привязан ли к какой-то структуре, есть ли у него руководитель?
Вы знаете, нет такой профессии «инструктор по выживанию». Есть профессия «инструктор-проводник» по определенным видам туризма, по выживанию – нет. Это скорее маркетинговый термин. Я называю себя всегда специалистом по безопасности человека в природной среде. Ни к какой структуре я не привязан, руководителя у меня нет. Я сам себе начальник, сам себе руководитель. Работаю один. Тут даже с учениками проблемы.
Где вы обучились данной профессии?
Этой профессии нигде не обучают. У меня больше 37 лет полевого стажа. Я был практически везде: в Арктике три раза (два раза на земле, один раз в море), в горах, в тайге, в джунглях, не был только в пустыне. Это был полевой опыт, а дальше пошла систематизация полевого опыта. Чем инструктор отличается от опытного человека? Тем, что опытный человек знает и умеет, а инструктор – знает, умеет и может переработать знания в удобную для понимания форму и донести. Я свои знания и опыт превращаю в методики, стараюсь убрать из них эмоциональную составляющую. Это, знаете, когда говорят: я делал так, мой дедушка и знакомый товарищ Вася делали эдак, поэтому я вам рекомендую поступать следующим образом. Нет. Я говорю – надо делать так и так, потому что это алгоритм. Похожие случаи, в которых я поступал каким-то определенным образом, я привожу в качестве примера, а не в качестве основы.
Нужно ли вам повышать квалификацию? Как это происходит?
Квалификацию нужно повышать постоянно. Я провожу полевые тренинги в природной среде, читаю лекции, пишу методички и каждый раз заново проигрываю ситуации. Читаю специальную литературу, новости, смотрю, как работают спасательные службы, анализирую, нахожу подтверждение либо опровержение своим действиям, и все это выражаю в методиках.
Я являюсь автором и инструктором единственного в России курса выживания для пилотов авиации общего назначения, инструктором по выживанию Росзаповедцентра – там обучение действиям в чрезвычайных ситуациях в природной среде идет по моей методике. Также я советник по некоторым вопросам в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Как вы узнали об этой специальности? Как поняли, что хотите стать инструктором по выживанию?
Как-то раз, по-моему, это было в 2009 году, я вдруг понял, что пора делиться знаниями и стал обучать людей. Просто сначала это был аутдор для дилетантов – как ходить в походы, разводить костры, делать переправы, ставить палатки, читать карту, ориентироваться и прочее. А потом ко мне обратились пилоты и попросили помочь им собрать носимый аварийный запас. И я этой идеей так загорелся, что начал заниматься непосредственно этими вопросами.
Что из себя представляет практика?
Я учусь всю жизнь. Практика такая: я иду в лес и делаю то же самое, что делают мои курсанты. Я так же, как они, ориентируюсь, так же строю огромные укрытия, так же терплю тяготы, лишения, еще попутно смотрю правильно я действую или неправильно, стараюсь делать выводы определенные и выводить это на бумагу.
Сколько лет вы являетесь инструктором по выживанию? Какая ситуация за эти годы вам запомнилась больше всего?
Лет 8, наверное, может больше. Не считал, если честно. Все ситуации запоминающиеся. Вот, например, курс для пилотов – длинный, тяжелый, особенно зимой. И в конце там есть настоящая эвакуация. То есть прилетают вертолеты, идет радиосвязь, ракеты, сигнальные дымы. Нас реально ищут. Однажды получилось так, что у меня были курсанты – мы тренировались по своей программе, пилот, который нас искал, работал по своей программе, а совместно с этим пилотом еще и поисковый вертолетный отряд «Ангел» и «ЛизаАлерт» – они по своей программе действовали. В итоге, в этот день отрабатывалось как минимум три направления. Было супер просто.
Вы отправляетесь в походы/экспедиции с группами, состоящими из обычных людей? Сопровождаете их?
Я редко вожу группы, мои услуги недешевые. В основном путешествую в одиночку. Иногда бывает такое, что у меня есть клиенты, я с ними отправляюсь в путь. Вот, например, в прошлом году я водил 11 студентов РАНХиГСа. Был у них инструктором, другом, нянькой, поваром. Очень хорошо сходили, ребята до сих пор вспоминают.
Понимаете, у меня каждый выход, каждая тренировка, даже каждая лекция – это некий такой обучающий процесс непосредственно для меня. Я отлаживаю методики, придумываю какие-то другие вещи, практикуюсь в психологии. Стараюсь брать максимум с этого процесса для того, чтобы дальше развиваться.
Расскажите о вашем распорядке дня. У вас плавающий график работы?
Вы не поверите – я работаю в офисе. Каждый день встаю рано-рано утром, очень рано, практически ночью. Еду в город – я живу за городом, в лесу – и работаю в офисе. Часто езжу в командировки, либо в какие-то другие офисы. Просто на сегодняшний день у меня такая задача. Я занимаюсь носимыми аварийными запасами для военно-воздушных сил в ранге главного конструктора. Я эту работу сам себе придумал, если честно, и вот этим занимаюсь. Создаю новые комплекты НАЗов для летчиков.
Отвечаете ли вы за безопасность людей, которым проводите инструктаж? Или просто выполняете роль педагога-наставника?
Конечно. Я отвечаю за безопасность всех людей. Даже тех, которым я лекции читаю. Собрались, например, курсанты по направлению «Выживание для дилетантов» и мы отправились на природу. И вот с этого момента 24 часа в сутки, с перерывами на сон, я слежу за тем, чтобы они себя и друг друга не покалечили, параллельно обучая их.
Кто обращается к вам за помощью/консультацией?
Да много кто. Например, я обучал, причем достаточно долго, где-то в течение года или полутора лет, персонал одной очень крупной компании, занимающейся горнодобывающим оборудованием. Я летал по стране и проводил полевые тренинги для сотрудников, которые ездят по удаленным точкам. Кто попросит, того и учим. Для Росзаповедцентра, например, я специально писал учебную программу, а есть для обычных людей методики. Есть курсы на один или два дня, зависит от запроса.
Как часто вам приходилось буквально спасать людей, попавшись в чрезвычайную ситуацию?
Буквально спасать людей, попавших в ЧС, приходилось, но не часто. То есть если в моменте происходит ситуация, и я рядом, то, конечно, я буду заниматься подобными вопросами. Специально на дежурства не выхожу – я же не спасатель.
Какие самые распространённые ошибки совершают люди, отправляющиеся в походы/экспедиции?
Они невнимательны и неаккуратны. Будем так называть эти ошибки. Человек, когда собирается далеко отправляться, должен отдавать себе отчет, куда он едет. Как я очень люблю говорить – у нас смерть написана в райдере. Если ты собираешься идти в поход, ты должен понимать, что там с тобой может что-то произойти и ты оттуда не вернешься. Процент минимальный, но он есть. Это честно. Поэтому если ты это делаешь, будь готов, не доведи ситуацию до абсурда, до трагического финала. Соответственно, будь внимателен, аккуратен, подбери снаряжение, изучи маршрут, не будь авантюристом, не слушай идиотов, которые тебя толкают на авантюрные поступки, если ты к ним не готов.
Основная ошибка людей – они переоценивают себя. Понимаете, сейчас такая ситуация, что у большинства свобода ограничивается длиной зарядного шнура, но при этом люди считают, что они все знают, что они все умеют, что у них есть смартфон и они все вопросы решат. А я знаю просто кучу ситуаций, когда смартфон не решал вообще никаких вопросов в принципе, а на него надеялись. Надеяться надо только на себя. На свои знания и навыки. Ну и на товарища, который находится рядом с тобой, если он есть.
Что движет людьми, которые любят риск? Что, на ваш взгляд, объединяет людей, с которыми вы работаете? Что между ними общего?
Риск – это разные ощущения. Есть адреналиновые ребята – они живут, как наркоманы. Есть люди, которые любят гормон счастья, жаждут выброса эндорфина после того, как все заканчивается. А ко мне идут люди практичные, которые не хотят пропадать, погибать в природной среде. Вот у них как раз риска нет. Их задача – максимально этого риска избежать. Избежать ситуаций, которые холодят кровь. Они хотят получать удовольствие от общения с природой, но при этом как здравые взрослые люди понимают, что что-то может произойти. Они хотят, чтобы если эта неприятность произошла, они были к ней подготовлены. Не готовы, а подготовлены. Когда ты готов – это значит, ты постоянно ждешь, что эта неприятность произойдет и на другое тебя не хватает уже. А когда подготовлен – ты знаешь алгоритм действия и не превращаешься в параноика. На птичек смотришь. Но случись чего, выходишь из ситуации с минимальными потерями.
У меня как-то была обратная связь из Израиля. Человек оказался заперт в собственной машине на стоянке супермаркета. Вокруг его автомобиля ходил агрессивный мужчина, стучал по транспорту, угрожал. И вот он написал мне в соцсети, что когда-то слушал мои лекции, и, оказавшись в подобной обстановке, знал, что нужно делать. Я, говорит, вдруг вспомнил тот алгоритм, который вы рекомендовали: будь спокоен, дай сигнал, жди помощь. Он позвонил в полицию, отправил жене геолокацию, наметил пути, если вдруг агрессор достанет оружие или будет предпринимать какие-то иные действия, угрожающие жизни. Он все приготовил, заблокировался и сидел ждал. Агрессор попрыгал-попрыгал, понял, что реакции нет, и ушел.
Мужчина, в итоге уехал, когда опасность миновала. Дал везде отбой и спокойно покинул стоянку. Понимаете, он был подготовлен к этой ситуации, а дальше здравый смысл и правильные действия.
Мои ребята не хотят попадать в рисковые ситуации, а те, кто рискуют, ставят перед собой другую задачу. Я, например, не ловлю никаких кайфов ни от выброса адреналина, ни от гормона счастья. Мне просто комфортно и все.
Расскажите о самой запоминающейся экспедиции. Почему она оказалась особенной?
Они все запоминаются. Все значимые экспедиции были очень жесткими, на грани фола, на грани смерти. Было очень тяжело в них. Реально. В Арктике такое было, в горах. Они разные по сложности, абсолютно разные, но объединяет их то, что все было на грани. То есть были моменты, когда ты не ломаешься, но потрескивать начинаешь, понимаешь, что еще чуть-чуть и можно уже сломаться. Но ничего, потом выходишь из этих ситуаций и нормально.
Что бы вы посоветовали людям, которые только хотят начать вести активный образ жизни, связанный с риском? Кому вы не рекомендуете рисковать и почему?
Во-первых, я не рекомендую рисковать никому. Риск, конечно, благородное дело, кто не рискует, тот шампанского не пьет, но отдавайте себе отчет в своих действиях. Всегда и везде будьте готовы к различным ситуациям, постоянно тренируйтесь, постоянно повышайте свой уровень, работайте с мелочами, нюансами.
В качестве примера. Я охочусь в одиночку на севере, в горах. За день я прохожу около 15 километров. После поиска, прежде чем залезть в палатку, иду с 4-литровой канистрой и двумя флягами за водой, а потом кладу их под полог палатки. Почему? Потому что, если я отложу это на утро, а утром погода испортится, я останусь без воды. Это нюанс, и это надо знать. Были ситуации, когда ночью резко менялась погода, и я буквально по несколько суток сидел в палатке, которую трепало под ветром, либо заваливало снегом, но у меня все было с собой. Я был к этому готов.
Хотите вести активный образ жизни, хотите рисковать – учитесь. Много случаев, когда люди, посмотрев ролики на YouTube, отправлялись в походы, а потом их спасали. YouTube не учит. Интернет не учит. Учат люди, живое общение, книги. Вот когда вы это переварите, потом можете уже работать с роликами на YouTube, вычленяя из этого потока то, что вам нужно.
Какими навыками должен обладать человек, который хочет посвятить себя активному отдыху?
Активный отдых – это все, что угодно. Это на сноуборде кататься. Поэтому еще раз – внимательность и аккуратность, здравый смысл и практичность. Этими качествами должен обладать человек. Он должен понимать, что он делает.
Изменилась ли ваша жизнь с тех пор, как вы стали специалистом по безопасности человека в природной среде?
В 2009 году я первый раз отправился в горы на Камчатку работать. Именно работать, обеспечивать безопасность работы научных групп. Тогда я понял, что это совершенно другое направление жизни. Одно дело, когда ты видишь гору и такой: «О, я сейчас залезу на нее, поставлю себе галочку в клеточке на разряд» и все прочее. Другое дело – когда ты смотришь на эту гору и спрашиваешь у своего научного сотрудника: «Где будем образцы брать? Туда я не полезу, там очень опасно, а вот в то место я тебя возьму с собой». И ты после этого начинаешь работать, и поэтому твоя основная задача – это безопасность научной группы, а потом уже понты, мол, я туда залез, такое сделал. Это очень сильно поменяло мое мировоззрение. С тех пор я не хожу и не делаю ничего бесцельно. Когда мне говорят: «Поехали туда!», я спрашиваю: «А что там делать?», отвечают: «Там красиво!». Везде красиво. Я хожу на охоту, у меня есть цель – добыть, обучаю людей, есть цель – научить. У меня всегда должна быть цель. Без цели я не пойду никуда. Мне неинтересно.
Наш сайт называется «Страсти». А что страсти для вас?
Страсть – это грех. Вот так я вам скажу (смеется – прим. «Страсти»).