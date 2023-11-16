«У нас смерть написана в райдере»: инструктор по выживанию о своей работе

Как часто вам приходилось буквально спасать людей, попавшись в чрезвычайную ситуацию?

Буквально спасать людей, попавших в ЧС, приходилось, но не часто. То есть если в моменте происходит ситуация, и я рядом, то, конечно, я буду заниматься подобными вопросами. Специально на дежурства не выхожу – я же не спасатель.

Какие самые распространённые ошибки совершают люди, отправляющиеся в походы/экспедиции?

Они невнимательны и неаккуратны. Будем так называть эти ошибки. Человек, когда собирается далеко отправляться, должен отдавать себе отчет, куда он едет. Как я очень люблю говорить – у нас смерть написана в райдере. Если ты собираешься идти в поход, ты должен понимать, что там с тобой может что-то произойти и ты оттуда не вернешься. Процент минимальный, но он есть. Это честно. Поэтому если ты это делаешь, будь готов, не доведи ситуацию до абсурда, до трагического финала. Соответственно, будь внимателен, аккуратен, подбери снаряжение, изучи маршрут, не будь авантюристом, не слушай идиотов, которые тебя толкают на авантюрные поступки, если ты к ним не готов.

Основная ошибка людей – они переоценивают себя. Понимаете, сейчас такая ситуация, что у большинства свобода ограничивается длиной зарядного шнура, но при этом люди считают, что они все знают, что они все умеют, что у них есть смартфон и они все вопросы решат. А я знаю просто кучу ситуаций, когда смартфон не решал вообще никаких вопросов в принципе, а на него надеялись. Надеяться надо только на себя. На свои знания и навыки. Ну и на товарища, который находится рядом с тобой, если он есть.

Что движет людьми, которые любят риск? Что, на ваш взгляд, объединяет людей, с которыми вы работаете? Что между ними общего?

Риск – это разные ощущения. Есть адреналиновые ребята – они живут, как наркоманы. Есть люди, которые любят гормон счастья, жаждут выброса эндорфина после того, как все заканчивается. А ко мне идут люди практичные, которые не хотят пропадать, погибать в природной среде. Вот у них как раз риска нет. Их задача – максимально этого риска избежать. Избежать ситуаций, которые холодят кровь. Они хотят получать удовольствие от общения с природой, но при этом как здравые взрослые люди понимают, что что-то может произойти. Они хотят, чтобы если эта неприятность произошла, они были к ней подготовлены. Не готовы, а подготовлены. Когда ты готов – это значит, ты постоянно ждешь, что эта неприятность произойдет и на другое тебя не хватает уже. А когда подготовлен – ты знаешь алгоритм действия и не превращаешься в параноика. На птичек смотришь. Но случись чего, выходишь из ситуации с минимальными потерями.

У меня как-то была обратная связь из Израиля. Человек оказался заперт в собственной машине на стоянке супермаркета. Вокруг его автомобиля ходил агрессивный мужчина, стучал по транспорту, угрожал. И вот он написал мне в соцсети, что когда-то слушал мои лекции, и, оказавшись в подобной обстановке, знал, что нужно делать. Я, говорит, вдруг вспомнил тот алгоритм, который вы рекомендовали: будь спокоен, дай сигнал, жди помощь. Он позвонил в полицию, отправил жене геолокацию, наметил пути, если вдруг агрессор достанет оружие или будет предпринимать какие-то иные действия, угрожающие жизни. Он все приготовил, заблокировался и сидел ждал. Агрессор попрыгал-попрыгал, понял, что реакции нет, и ушел.

Мужчина, в итоге уехал, когда опасность миновала. Дал везде отбой и спокойно покинул стоянку. Понимаете, он был подготовлен к этой ситуации, а дальше здравый смысл и правильные действия.

Мои ребята не хотят попадать в рисковые ситуации, а те, кто рискуют, ставят перед собой другую задачу. Я, например, не ловлю никаких кайфов ни от выброса адреналина, ни от гормона счастья. Мне просто комфортно и все.