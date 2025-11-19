«Как мужчина он интересен»: Ольга Вашурина рассказала об отношении к Константину Ивлеву

Ведущая Ольга Вашурина рассказала об отношении к шеф-повару Константину Ивлеву, который разводится с молодой женой. Блогер назвала его интересным мужчиной. Мнение Ольги узнал сайт «Страсти».

«Костя — огромный профессионал и очень харизматичный человек, отношусь к нему с уважением. Как мужчина он, конечно, интересен, но у меня есть принцип: не рассматриваю коллег в романтическом плане. И вообще, мне интересны люди, не связанные с нашей сферой», - рассказала Вашурина.

Ольга поделилась, что ценит в мужчинах внутреннюю силу, чувство юмора, умение держать слово.

«Надёжность — это главное. С моим человеком должно быть спокойно, даже когда вокруг всё рушится», - рассказала ведущая.

Она говорит, что живет всегда «на бегу». Дома готовит не так часто, но любит простую еду и приучает к этому детей. Кроме того, дочери Ольги уже умеют готовить сами.

Подробнее о ее профессии кондитера, телевизионном романе с певцом Прохором Шаляпиным, критике балерины Анастасии Волочковой читайте в интервью Вашуриной сайту «Страсти».