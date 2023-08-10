«Как козыря в рукаве»: шеф-повар назвал пять ингредиентов, которые могут спасти любое блюдо

Шеф-повар итальянского ресторана Casa Limone и победитель шоу «Адская кухня» Александр Пушков назвал ингредиенты, которые могут сделать вкусным любое блюдо. Их всего пять: устричный соус, соевый соус, трюфель, трюфельное масло и чеснок.

По мнению специалиста, именно эти продукты способны украсить и даже спасти еду, если она по какой-то причине получилась не того вкуса, на который рассчитывал повар. Причем использовать их можно как по отдельности, так и вместе.

«Эти ингредиенты, которые по отдельности и вместе украшают любое блюдо, как козыря в рукаве. Например, я их использую, если нужно перебить общий вкус, когда блюдо состоит из большого количества продуктов, это как клей для вкуса. Ты их не чувствуешь, но они хорошо подчеркивают блюдо как усилитесь вкуса», - отметил Александр.

Также эксклюзивно для портала «Страсти» Пушков дал лайфхак от шефа. Он заявил, что в первую очередь, погружаясь в кулинарию, нужно задать себе вопрос: «Чего я хочу от этого?» Если ответ будет «деньги», то вряд ли что-то получится.

«Идите на кухню только тогда, когда полностью уверены, что хотите этого. Не гонитесь за деньгами, потому что мало кому удается стать известным и заключать хорошие контракты. Готовьте только тогда, когда у вас душа к этому лежит, когда вы получаете удовольствие от процесса. В этом случае у вас все получится, ведь кулинария – это искусство, а не работа», - поделился шеф.

Полное интервью с Александром Пушковым читайте на сайте «Страсти».