Как катание на горке может привести к потере зубов: случай из практики стоматолога

Стоматолог-ортопед Евгения Бойцова, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита», поделилась с читателями портала «Страсти» необычным случаем из своей 10-летней практики. О том, как одна взрослая пациентка на регулярной основе теряла свои зубные протезы.

По словам врача, основная проблема пациентки заключалась в полном отсутствии зубов на верхней челюсти. Как оказалось, женщина на протяжении долгих лет не занималась лечением зубов, поскольку боялась стоматологов. В результате, они разрушились настолько, что восстановить их и сохранить не представлялось возможным. Было принято решение зубы удалить.

«Мы изготовили протез. Он получился эстетичным и функциональным — пациентка осталась довольна. Она могла улыбаться и комфортно пережевывать пищу», - вспоминает Бойцова.

После изготовления и установки протеза пациентка по истечении полугода должна была прийти на повторный осмотр – это нужно, чтобы отследить динамику положения протеза на протезной ложе, а при необходимости — произвести коррекцию. Однако пациентка заявилась в кабинет стоматолога гораздо раньше.

«Пациентка пришла на коррекцию меньше, чем через три месяца. Но корректировать было нечего — пациентка пришла без протеза», - продолжает стоматолог-ортопед.

Как оказалось, женщина потеряла новоиспеченные зубы, катаясь на горке. Обнаружив пропажу, она стала суетно ворошить снег, осматривать территорию, но протез будто провалился под землю. К поискам пришлось подключить даже друзей. Компания на протяжении длительного времени «прочесывала местность», однако порадовать подругу находкой так и не смогла. Женщина вернулась домой без протезов, а наутро решила отправиться в поликлинику.

Рассказав обо всем врачам, было решено изготовить новый протез. Специалисты добились хорошего эстетического и функционального результата и отпустили пациентку с надеждой столкнуться на приеме не раньше, чем через шесть месяцев, однако через три месяца она вновь стояла на пороге клиники.

О том, что с пациенткой происходило дальше, читайте в материале.