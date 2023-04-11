Потерять и не найти: как пациентка стоматологической клиники дважды оставалась без зубов

Думаете, жизнь врача состоит исключительно из заполнения бумаг и приема больных? Как бы не так! Стоматолог-ортопед Евгения Бойцова, в клинике которой лечатся звезды российского шоу-бизнеса – Митя Фомин, Илья Авербух, Карина Аракелян – нередко сталкивается с необычными, даже можно сказать из ряда вон выходящими ситуациями, героями которых становятся её пациенты – популярные и не очень. Одной такой историей Евгения поделилась с нами.

«За 10 лет практики происходили разные интересные случаи, связанные с пациентами. Но есть один, который особенно запомнился, - начала свой рассказ стоматолог. – Одной из пациенток мы делали полный съёмный протез. Основная ее проблема была в том, что на верхней челюсти у нее абсолютно отсутствовали зубы. Эта была взрослая женщина, которая на протяжении многих лет не лечила зубы – боялась идти к стоматологу – в результате чего ее зубы разрушились. Поскольку сохранить их было невозможно, было принято решение зубы удалить. Мы изготовили протез. Он получился эстетичным и функциональным — пациентка осталась довольна. Она могла улыбаться и комфортно пережевывать пищу».

Казалось бы, что может пойти не так в этой истории. Врач прекрасно справился со своей задачей, пациентка осталась довольна. После изготовления и установки протеза девушка по истечении шести месяцев должна была прийти на повторный осмотр – это нужно, чтобы отследить динамику положения протеза на протезной ложе, а при необходимости — произвести коррекцию. Однако пациентка заявилась в кабинет стоматолога значительно раньше.