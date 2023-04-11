Потерять и не найти: как пациентка стоматологической клиники дважды оставалась без зубов
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Думаете, жизнь врача состоит исключительно из заполнения бумаг и приема больных? Как бы не так! Стоматолог-ортопед Евгения Бойцова, в клинике которой лечатся звезды российского шоу-бизнеса – Митя Фомин, Илья Авербух, Карина Аракелян – нередко сталкивается с необычными, даже можно сказать из ряда вон выходящими ситуациями, героями которых становятся её пациенты – популярные и не очень. Одной такой историей Евгения поделилась с нами.
«За 10 лет практики происходили разные интересные случаи, связанные с пациентами. Но есть один, который особенно запомнился, - начала свой рассказ стоматолог. – Одной из пациенток мы делали полный съёмный протез. Основная ее проблема была в том, что на верхней челюсти у нее абсолютно отсутствовали зубы. Эта была взрослая женщина, которая на протяжении многих лет не лечила зубы – боялась идти к стоматологу – в результате чего ее зубы разрушились. Поскольку сохранить их было невозможно, было принято решение зубы удалить. Мы изготовили протез. Он получился эстетичным и функциональным — пациентка осталась довольна. Она могла улыбаться и комфортно пережевывать пищу».
Казалось бы, что может пойти не так в этой истории. Врач прекрасно справился со своей задачей, пациентка осталась довольна. После изготовления и установки протеза девушка по истечении шести месяцев должна была прийти на повторный осмотр – это нужно, чтобы отследить динамику положения протеза на протезной ложе, а при необходимости — произвести коррекцию. Однако пациентка заявилась в кабинет стоматолога значительно раньше.
«Пациентка пришла на коррекцию меньше, чем через три месяца. Но корректировать было нечего — пациентка пришла без протеза. Она потеряла его, пока каталась на горке», - продолжила «звёздный» стоматолог.
Несчастная девушка делилась на приеме своей болью, уверяла, что к поискам заветных протезов пришлось подключить даже друзей. Компания долго ворошила снег вокруг горки, обыскала всю территорию, однако протезы канули в Лету. Таким образом было принято решение сделать новый протез. Специалисты добились хорошего эстетического и функционального результата и отпустили пациентку с надеждой столкнуться на приеме через полгода, однако через три месяца она вновь стояла на пороге клиники.
На сей раз ситуация оказалась не менее плачевной и впечатляющей. Как оказалось, пациентка во время очистки протеза решила положить его не в специальный контейнер, выданный врачами, а на стол. В результате, новоиспеченные зубы привлекли внимание собаки – она-то и погрызла протезы, вынудив хозяйку в очередной раз обивать порог стоматологической клиники.
«Конечно, мы изготовили новый протез. Больше я пациентку не видела. Могу предположить, что это из-за того, что я с тех пор перестала быть наемным врачом и открыла уже свою клинику — ушла с клиники, куда пациентка привыкла обращаться», - пояснила Евгения.
По ее словам, данный случай уникален тем, что все пациенты со съемными конструкциями очень щепетильно относятся к своим протезам. Ведь именно они дают молодость — подтягивают щеки, добавляют припухлости губам.
Внешне красиво всё — даже многие мужья не знают, что у их жён есть протезы. И вот такой момент с потерей протеза или с его деформацией воспринимается достаточно серьёзно. Это эмоционально не просто, потому что требуется время для изготовления нового протеза/
Евгения Бойцова
Стоматолог-ортопед, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита»
Как обстоят дела у пациентки сейчас – неизвестно. Надеемся, что протезы при ней, а страсть к потере или разрушению переросла в бережность и заботу.