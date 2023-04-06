Как исправление прикуса во взрослом возрасте улучшает качество жизни: 5 важных тезисов от врача

Слышали ли вы, что исправлять прикус можно только в детстве или юношестве? А между тем это один из самых распространенных мифов. С ограничениями по возрасту при установке систем исправления прикуса нам помогла разобраться к.м.н., врач-стоматолог высшей категории Татьяна Северина.

Здоровье зубов

Одна из самых очевидных причин исправить прикус незамедлительно — забота о здоровье зубов. Известно, что если зубные ряды находятся в правильном положении, за ними гораздо легче ухаживать. «В этом случае удобство гигиены снижает риск развития кариеса и зубного камня, а эффект от профессиональных чисток сохраняется гораздо дольше», - поясняет врач. Кроме того, при неправильном прикусе нарушается целостность зубов. Это происходит потому, что зубы расположены неправильно, из-за чего подвержены неравномерной нагрузке. Как следствие происходит их стирание, что приводит к полной потере или снижению их функциональности.

Красивая улыбка

Эстетический вид улыбки не менее важная причина для исправления прикуса, чем здоровье зубов. «В моей практике был случай, когда пациентка мечтала увидеть свою красивую улыбку с ровными зубами и смогла это сделать после лечения на элайнерах в 40 лет», - рассказывает Татьяна Северина, Ровный зубной ряд добавляет уверенности в себе и поднимает настроение в любом возрасте.

Молодость лица

Правильный прикус поможет сохранить молодость и подтянутость овала лица. Равномерное соотношение зубных рядов создает опору для мягких тканей, в частности, для нижней челюсти. Исправление прикуса поможет избежать провисания тканей и так нелюбимого многими второго подбородка. При этом ортодонтическое лечение будет гораздо эффективнее посещений косметолога и инъекций красоты, а эффект останется с вами навсегда.

Отсутствие проблем с протезированием

Протезирование может понадобиться человеку в любой момент, считает стоматолог. Однако из-за проблем с прикусом могут возникнуть сложности в лечении, особенно при установке импланта или мостовидного протеза.

Хорошее самочувствие

Помимо очевидных проблем, неправильный прикус становится причиной многих заболеваний. Это и головные боли, и лор-заболевания, и даже гайморит или гастрит. Многие проблемы со здоровьем помогут исправить своевременный поход к ортодонту и грамотное лечение.

Неправильный прикус является очень распространенной патологией в 21-м веке. В результате эволюции и при отказе от сырой пищи у человека отпала необходимость в восьмерках (или зубах мудрости).

«Наша челюсть эволюционировала быстрее зубного ряда, именно поэтому зачастую для восьмерок не хватает места, а их прорезывание становится причиной скученности остальных зубов. К счастью, ортодонтия не стоит на месте, и любой, даже сложный случай сейчас можно исправить достаточно быстро и максимально комфортно», - отмечает врач.

Ранее мы рассказывали о том, к каким заболеваниям может привести неправильный прикус.