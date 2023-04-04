Как добиться здоровой и красивой кожи лица без профессиональных процедур: ответ дерматолога
Фото: Freepik
Профессиональный уход за кожей лица в домашних условиях может быть эффективным. В этом уверена врач-дерматолог Александра Малахова, основательница косметологической клиники в Москве ‘AM Medical и «Школы здоровой кожи». Специалист рассказала сайту-изданию «Страсти», из каких веществ, элементов и витаминов должен состоять уход, чтобы кожа лица продолжала оставаться здоровой, сияющей и упругой.
По словам Малаховой, существует три кита, которые помогают поддерживать кожу в здоровом и красивом состоянии. Это добавление в уход кислот, витамина С в разных формах (например, с антиоксидантами или просто аскорбиновой кислотой) и ретинола. Изначально все эти компоненты использовались исключительно в клиниках и салонах.
AH-кислоты – это многим известные пилинги. Например, ретинол – это пилинг, но обладающий немного другим эффектом для кожи, а витамин С применялся в концентрированном виде для процедур для сияния кожи. После такого питания кожа выглядит лощеной и ухоженной. Постепенно работающие компоненты из салонных процедур стали переходить в косметику для домашнего ухода, только в меньшей концентрации и более мягкого воздействия. «Соответственно, дома мы можем применять их чаще для достижения эффекта профессиональных процедур», - подчеркивает врач-дерматолог.
Главное правило домашнего ухода – регулярность и выработанная система ухода за кожей. Сейчас много трендов – систем, которые дают определенную технику по домашнему уходу. В таком многообразии можно запутаться, поэтому не стоит пытаться попробовать все. Важно ориентироваться на свой тип кожи и ее проблемы, тогда результаты появятся достаточно быстро. Я расскажу про основные проверенные тренды. Зная их, можно самостоятельно начать заботиться о коже и сэкономить на походах в клиники и салоны.
Александра Малахова
Врач-дерматолог, основательница косметологической клиники в Москве‘AM Medical, «Школы здоровой кожи» и бренда косметики‘AM Code
Первый популярный тренд – skin cycling. Это цикличная система ухода за кожей. Основной ее принцип – чередование средств с кислотами и ретинолом. Еще одна проверенная техника – сэндвич-увлажнение. В ней поочередно наносятся увлажняющие компоненты на сухую кожу. Процесс такой техники выглядит следующим образом:
Сначала мы протираем лицо тоником с увлажняющим эффектом
Затем используем тканевую маску
После снятия маски наносится увлажняющая сыворотка
После этого наносится крем и – при необходимости! – масло.
Для комбинированной и жирной кожи рекомендуется первая техника – skin cycling, а для сухой как раз сэндвич-увлажнение.
Есть еще одна техника, благодаря которой кожа становится более сияющей и свежей. Ее разработали в «Школе здоровой кожи», называется она skin shining. «Каждый день вы наносите сыворотку с витамином С в летний период и два раза в неделю протираете тоником с AH-кислотами», - поясняет Александра Малахова.
Главное, по словам врача-дерматолога, не переусердствовать в уходе и не начать использовать все и сразу в надежде, что так будет эффективнее.
«Самое безопасное, что вы можете сделать для своей кожи – это, во-первых, определить ее тип и проблематику. Во-вторых, подобрать уход под ваш конкретный запрос. В-третьих, в течение определенного времени регулярно выполнять все рекомендации и уже по прошествии времени делать выводы о том, что подходит вашей коже, а что нет», - заключила специалист.
Ранее мы рассказывали о том, почему авитаминоз бьет по зубам и что можно с этим делать.