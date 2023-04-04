Как добиться здоровой и красивой кожи лица без профессиональных процедур: ответ дерматолога

Первый популярный тренд – skin cycling . Это цикличная система ухода за кожей. Основной ее принцип – чередование средств с кислотами и ретинолом. Еще одна проверенная техника – сэндвич-увлажнение . В ней поочередно наносятся увлажняющие компоненты на сухую кожу. Процесс такой техники выглядит следующим образом:

Сначала мы протираем лицо тоником с увлажняющим эффектом Затем используем тканевую маску После снятия маски наносится увлажняющая сыворотка После этого наносится крем и – при необходимости! – масло.

Для комбинированной и жирной кожи рекомендуется первая техника – skin cycling, а для сухой как раз сэндвич-увлажнение.

Есть еще одна техника, благодаря которой кожа становится более сияющей и свежей. Ее разработали в «Школе здоровой кожи», называется она skin shining. «Каждый день вы наносите сыворотку с витамином С в летний период и два раза в неделю протираете тоником с AH-кислотами», - поясняет Александра Малахова.

Главное, по словам врача-дерматолога, не переусердствовать в уходе и не начать использовать все и сразу в надежде, что так будет эффективнее.

«Самое безопасное, что вы можете сделать для своей кожи – это, во-первых, определить ее тип и проблематику. Во-вторых, подобрать уход под ваш конкретный запрос. В-третьих, в течение определенного времени регулярно выполнять все рекомендации и уже по прошествии времени делать выводы о том, что подходит вашей коже, а что нет», - заключила специалист.

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