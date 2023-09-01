Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), могут серьезно испортить жизнь обоим партнерам. Помимо неприятных симптомов – зуда, боли, выделений, прогрессирование инфекции может серьезно повлиять на здоровье, особенно – на функционирование репродуктивной системы. Портал «Страсти» узнал у руководительницы медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольги Малиновской, как часто и когда нужно делать скрининг на половые инфекции.

Самые распространенные инфекции, передающиеся исключительно половым путем – гонорея, хламидиоз, трихомонадная инфекция, генитальный герпес, ВПЧ (вирус папилломы человека). Такие инфекции, как гепатиты В и С, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), сифилис могут передаваться не только при половом контакте, но и через кровь.

Малиновская подчеркивает: нет риска заразиться при рукопожатии, или, пользуясь одним унитазом, принимая ванну. Однако заражение ВИЧ, гепатитами В и С возможно при использовании одной зубной щётки или бритвы, при маникюре в случае использования необработанных инструментов.

«Опасность инфекций, передающихся половым путем, связана с тем, что они далеко не сразу дают о себе знать. От момента заражения до появления симптомов может пройти несколько недель и даже месяцев, нередки случаи, когда инфекции протекают практически бессимптомно, разрушая при этом организм изнутри», - поясняет специалист.

По ее словам, проверяться на ЗППП рекомендуется примерно раз в год даже при наличии постоянного партнера и уверенности в нём. Обязательно обследование обоих партнеров при планировании беременности и в форс-мажорных ситуациях: в том случае, когда у одного из партнеров выявлена инфекция, а также после незащищенного полового акта с новым партнером даже при отсутствии жалоб, поскольку очень часто инфекции протекают скрыто и в случае несвоевременного обследования могут привести к серьёзным последствиям.

«Необходимо помнить об инкубационном периоде – времени, которое проходит от момента заражения до того, как возбудитель может быть обнаружен лабораторными методами. Именно поэтому не имеет смысла обследоваться сразу на следующий день после незащищенного секса, результаты анализов будут информативны не раньше, чем через пару недель после того, как это произошло», - говорит Ольга Малиновская.

Поиск инфекции в соскобах урогенитального тракта целесообразно проводить через 2 недели после незащищенного контакта. ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис размножаются в крови и у них долгий инкубационный период, поэтому обследование необходимо начинать через месяц после полового акта, и затем, при получении отрицательного результата, в течение года каждые 3 месяца (то есть через 1, 3, 6, 12 месяцев).

«Не стоит стесняться и бояться сдавать анализы. Чем раньше будет выявлен возбудитель, тем быстрее будет назначено необходимо лечение. Это поможет не допустить развития осложнений и передачи болезни половому партнеру», - заключила специалист.

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