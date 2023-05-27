Миссия выполнима: как не потерять интерес к изучению иностранного языка и внедрить его в свою жизнь

Изучение иностранных языков увлекает новизной и возможностями. Но все же в какой-то момент можно потерять мотивацию. Как поддерживать интерес и не забросить обучение, рассказала сайту-изданию «Страсти» преподаватель испанского языка Марина Радько.

Как мотивировать себя на изучение иностранного и сохранить запал в процессе?

Заинтересованность — самое главное в освоении любого языка. Вы должны четко понимать, для чего это нужно. Вариантов немало:

● расширить карьерные возможности

● путешествовать

● учиться в иностранном вузе

● переехать в другую страну

● найти мужа за границей: к примеру, согласно статистике, в Испании мужчин больше, чем женщин.

Причина у каждого своя. Но важно, чтобы она была неисчерпаемым источником мотивации.

Какие ошибки чаще всего совершают и новички, и опытные учащиеся?

Досадные промахи в изучении языка делают почти все. Они «убивают» мотивацию, не дают двигаться вперед. Из-за этого многие люди учатся годами, а потом решают, что у них нет способностей, и забрасывают. Но на деле причина не в отсутствии таланта.

Типичные ошибки, которые не стоит повторять:

1. Не проговариваете все, что читаете и пишете

Произнесение вслух — лучший способ освоить разговорную речь.

2. Делаете слишком много упражнений по грамматике

Это важная часть языка, но далеко не основная.

3. Пересказываете тексты

Когда вы только начинаете учить язык, то говорите с ошибками и только закрепляете их. Гораздо полезнее заучивать наизусть небольшие тексты, стихи, песни.

4. Переводите на русский

Мы все в школе так учились: прочитаешь текст, а потом переводишь его вслух. Но ведь в этот момент вы говорите на родном языке, а не на иностранном.

5. Заучиваете отдельные слова

Не может быть ничего менее эффективного. Лексику нужно учить сразу в контексте, чтобы извлекать ее из головы целиком во время разговора. Вызубривание же отдельных слов приводит к языковому барьеру.

6. Верите, что возможно заговорить с первого урока

Для этого нужно сначала несколько лет слушать язык. Когда вам обещают быстрое обучение недобросовестные школы, вы начинаете думать, что с вами что-то не так, если «чуда» не случается.

7. Не слушаете иностранную речь

Это самое полезное и простое, что вы можете сделать. Многие пренебрегают этим способом, думая, что все равно ничего не поймут. Но это неверно. Мозг бессознательно воспринимает правильные слова и грамматические структуры. Потом, когда вы начнете их изучать, освоить язык будет в намного легче. Когда маленькие дети слушают родную речь, они тоже сначала ничего не понимают, а затем процесс «включается» сам по себе.

Лайфхаки, которые помогут быстрее изучить и внедрить иностранный язык

Чтобы быстрее заговорить на языке, не обязательно заучивать списки слов и делать много грамматических упражнений. Есть люди, которые отлично знают грамматику и знают много слов, но не могут ничего сказать.

Просто применяйте следующие лайфхаки:

Больше слушайте

Вы можете значительно улучшить свое владение языком, просто слушая чужую речь. Можно включать радио, например, на испанском, ролики на YouTube на любую интересную вам тему, песни. Вспомните, что маленькие дети сначала слушают родной язык целых 1,5-2 года, прежде чем начать говорить. Вам нужно просто слушать, даже если понимаете не больше 10%.

Переводите все на изучаемый язык

Просто начинайте переводить про себя все, что слышите, видите и о чем размышляете. Это помогает активировать знания, которые есть, и начать думать на иностранном языке.

Смотрите сериалы на иностранном

Лучше всего именно сериалы, а не фильмы, потому что вы привыкаете к акценту, манере говорить и темпу речи конкретных людей. С каждой серией вам становится легче понимать их. Можно включить субтитры на русском: ничего страшного, если вы больше читаете перевод. Ваш мозг обязательно будет бессознательно запоминать речь.

Ведите дневник

Записываете мысли, заметки, ежедневные задачи? Делайте это на иностранном! Так вы будете привыкать использовать его в повседневной жизни и думать на нем.

Вечером перед сном думайте о прошедшем дне на иностранном