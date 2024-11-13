«К лучшему»: продюсер высказался о популярности шоу «Сто к одному» и замене Гуревича

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, может ли программа оставаться популярной у зрителей даже после замены ведущего. Напомним, что место Александра Гуревича занял Александр Акопов.

«Это был достаточно яркий персонаж в шоу. На нем было все завязано, безусловно. Данная замена влечет за собой новые тенденции. Человеку, который любит программу, в любом случае нужно привыкнуть. Потому что за такое количество времени к нему очень привыкли зрители», – поделился Сергей.

Дворцов предположил, что после смены ведущего у шоу могут упасть рейтинги. Но часто бывает, и наоборот.

«Не нужно исключать, что новый ведущий может поднять рейтинги. Будут новые перспективы, но зрителю необходимо время, чтобы привыкнуть», – объяснил продюсер.

Сергей Дворцов заявил, что «Сто к одному» не теряет актуальность до сих пор.

«На сегодняшний день это одно из самых ярких рейтинговых шоу. Смотрит разная аудитория и даже молодежь. Но все зависит от выпусков, от тематики», – добавил он.

Продюсер подытожил, что решение о смене ведущего, возможно, было принято «к лучшему».

Полный материал сайта «Страсти» о том, куда пропал Александр Гуревич и какие заявления делал, можно прочитать здесь.