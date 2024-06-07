«К ее образу много вопросов»: хирург высказалась о пластике Алисы Мон

Пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в разговоре с сайтом «Страсти» оценила результат пластических операций популярной в 90-х певицы Алисы Мон.

«Если мы посмотрим внимательно на фото певицы, то заметим, как разгладились лицо, шея. То есть, технически операция сделана неплохо. У нее появился четкий овал лица, линия подбородка, шея. Но в целом к ее образу много вопросов. Получили ли мы в итоге красивое лицо? Мне кажется, здесь проблема - в каком-то общем стиле. Во-первых, если раньше на ее лице улыбка смотрелась органично, то сейчас, когда лицо стало худеньким, - совершенно инородно. Чересчур крупные и выпирающие вперед виниры выбиваются из этой гармонии. Во-вторых, она утратила свою индивидуальность. В-третьих, лично мне кажется, что ей надо срочно решить проблему с бровями», - заявила Байрамукова.

Специалист отметила, что после обращения к пластическому хирургу лицо Алисы Мон стало не женским, а подростковым. Она подчеркнула, что лицо знаменитости утратило феминность.

«Я бы посоветовала певице поработать в целом с образом. Пообщаться со стилистом и выбрать прическу: здесь для такого неженского лица нужно что-то очень женственное. Также следует поработать с макияжем — либо сделать перманентный макияж, либо подкрашивать брови другим образом. Вдобавок надо обратиться к дантисту, чтобы поменять виниры. Сейчас у нее очень крупные зубы для такого маленького лица, к тому же они сильно выдаются вперед, что придает грубость», - заключила медик.

О том, как Алиса Мон шла к популярности, куда она пропала и что с ней сейчас, читайте здесь.