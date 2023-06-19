Извращение или эксперимент: сексолог Тропина объяснила, кто такие свингеры на самом деле

Тема свингеров, как и многих других секс-развлечений, является довольно табуированной в обществе. Однако это нисколько не уменьшает количество людей, желающих это попробовать. Сексолог, автор Телеграм-канала «Женская Вселенная» Елена Тропина объяснила специально для «Страсти», по какой причине пары решают обмениваться женами и кроются ли за этим психологические проблемы.

Бытует мнение, что человек с необычными фетишами, предпочитающий не классический секс, имеет какое-то расстройство. Так, многие считают, что свингеры – это те, кого в детстве недолюбили, поэтому они во взрослом возрасте ищут внимание не от одного партнера, а от нескольких. Но эксперт с этим оказалась категорически не согласна. Впрочем, как и сами представители свингер-сообщества. По мнению Тропиной, данным видом секс-развлечений увлекаются самые обычные семейные люди, причем зачастую они с виду крайне тихие и спокойные.

«Они желают привнести в свою жизнь больше новизны, эмоций, удовольствий за счет самого яркого триггера – секса», - отметила специалист.

Причин, почему супруги обращаются к свингерству, сексолог назвала две:

1. Партнеры привыкли друг к другу, наблюдают снижения яркости секса. Все попробовали, все понятно, желают получить удовольствие от самой мысли внедрения нового человека с согласия любимого. Это особый вид гормонального коктейля, но опыт сам по себе уже повышает страсть.

2. Пара не желает идти в глубину секса, ища новые грани в нем и друг в друге. Вместе этого супруги предпочитают идти «легким» путем, развивая секс «по горизонтали» путем смены партнеров.

К слову, на сайте знакомств свингеров был проведен опрос, в котором люди отвечали, пришли ли они к обмену партнерами после какой-то травмы или же просто из любопытства. И большинство отметило, что увлечение сексом с чужими мужьями и женами появилось вовсе не из-за каких-то психологических проблем.

Полное расследование портала «Страсти» о сообществе свингеров в России читайте на сайте.