«Извините»: Валерия Гай Германика оделась в черное и впервые вышла в свет после новостей о разводе

Режиссер Валерия Гай Германика вышла в свет впервые после новостей о разводе с бизнесменом Денисом Молчановым. Она была на премьере фильма «Обоюдное согласие». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Германика была одета в кожаные пиджак и брюки черного цвета. Она заявила журналистам, что не будет давать интервью, и раскрыла причину.

«Я не умею давать интервью, извините. Не готова рассуждать. Я просто в шоке. У меня же социофобия», - сказала режиссер.