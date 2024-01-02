Изображая жертву: психолог Романив о 5 признаках манипуляции

Поскольку мы живем в социуме, то постоянно коммуницируем с окружающими. Наверняка каждый из нас хоть раз сталкивался с манипуляциями и легко мог их «обезвредить». Но иногда бывает, что такой манипулятор живет рядом с вами и успешно маскируется под нежного и заботливого партнера. Как распознать манипуляцию в отношениях и защитить свои границы, порталу «Страсти» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Изображая жертву

Ваш партнер часто изображает жертву, чтобы вызвать в вас чувство вины и заставить делать то, чего вы не хотите? Это и есть типичное поведение манипулятора, поясняет эксперт.

«Помните рассказ Сомерсета Моэма «Луиза», где главная героиня легко жонглирует людьми, ссылаясь на свое больное сердце, причем ее мужья уходят в мир иной, а она все еще живее всех живых. Вы готовы помочь несчастной жертве, лишь бы не чувствовать себя виновным в ее переживаниях», - призывает обратить внимание Романив.

Ищут слабые места

Со своим партнером вы часто делились самым важным, невольно оголяя свои слабые точки. Манипулятор аккуратно собирает все ваши уязвимые места в «один файл», чтобы потом ударить по самому больному. Но пока в ваших отношениях все хорошо, он будет показывать, что это знание делает вас соучастниками и что именно он – тот самый единственный и неповторимый, который может вас понять.

Обесценивают ваши проблемы и чувства

«Да тебе просто повезло», «Мне бы твои проблемы», - такими фразами манипуляторы легко обесценивают ваши проблемы и чувства, и сбрасывают тем самым маски с себя, подчеркивает Ольга Романив. Эмоции окружающих нужны им для него, чтобы обратить внимание на себя.

Заботятся о вас

Если ваш партнер постоянно заботится о вас, а подружки даже немного завидуют такой опеке, стоит задуматься, поскольку в этом есть и скрытая угроза, считает психолог.

«К примеру, вы не собирались каждый день есть на завтрак овсяную кашу, но манипулятор со словами, что так будет лучше для вас, именно ее ставит каждое утро на стол. В итоге в какой-то момент вы понимаете, что полностью подчинены партнеру и выполняете только то, что нужно и интересно ему», - поясняет эксперт.