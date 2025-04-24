Избитая экс-мужем жительница Красноярска требует для него 4 года заключения

Жительница Красноярска Екатерина, которую уже много лет преследует и бьет бывший муж, требует для него 4 года заключения. Сейчас мужчина находится на свободе, так как вместо колонии ему назначили исправительные работы. Подробности узнал портал «Страсти».

В ноябре 2023 года бывший муж, по словам Екатерины, напал на нее и таксиста вместе с подельниками, после чего их задержали. По словам женщины, в тот день экс-супруг мог похитить ее старшего сына, однако мальчик успел убежать. А вот она сама скрыться не смогла.

«Он везде говорит, что просто хотел поздравить ребенка. Он для этого специально снял квартиру в нашем доме в первом подъезде. Это был ноябрь, получается. В августе он мне писал, что со мной разберется и что ровно через два с половиной месяца моя жизнь изменится. До этого четыре года почему-то он детей не поздравлял. У него есть определенные связи в полиции, я это знала. Он почувствовал свою силу, понимал, что может творить что угодно. Ребенка старшего пытались забрать. Он просто успел убежать. За ним бежал и отец, и вот эти вот два мужчины. Он просто как-то юркнул каким-то чудом. Сосед ему открыл дверь, он забежал. А я в этот момент наоборот выбежала вниз, то есть мы в лифте разминулись со старшим сыном, - рассказала Екатерина. - Когда все это происходило, на улице полтора часа я находилась с ним. Он не давал мне никуда ни уехать, ни уйти. Таксист не мог меня увезти. И моя мама потом, которая подъехала, пыталась тоже меня увезти на машине. Он ходил вот с этими двумя людьми, давал им приказы побить таксиста, залазил к нему в машину, забирал у него ключи. А когда я куда-то только начинала уходить, он шел за мной везде. Мы полтора часа ждали полицию. Только когда она приехала, мы отправились в участок. Эти двое мужчин побили Ивана, и мой бывший муж тоже наносил удары, это есть даже на видео. А меня он успел побить, когда приказывал порезать колеса таксисту. Я вылезала из машины, а он меня туда пытался засунуть обратно. И потом, когда уже мы стояли отдельно возле маминой машины, маме тоже досталось».

После случившегося бывшего мужа Екатерины и его подельников отправили в СИЗО, но в марте 2025 года по решению суда они были освобождены.

«Прокуратура просит 4 года заключения и по 3-6 года заключения для подельников, но почему-то судья дает просто исправительную работу, и бывший муж сейчас находится уже на свободе. Прямо из зала суда, хотя он не признает свою вину, говорит, что мы все втроем, я, мама и таксист, просто актеры, сочинители. Я не знаю. У нас как будто нет какого-то правосудия», - заявила Екатерина.

Как утверждает женщина, сейчас ее экс-супруг чувствует себя неуязвимым, поэтому она боится, что он воплотит все свои угрозы в жизнь — мужчина присылает бывшей жене голосовые, в которых говорит, что добьется отправки ее в колонию и там расправится.

«Этот человек меня резал ножом. Я после развода очень много лет провела в терапии. То есть такие вещи не забываются. У меня перед этим человеком абсолютно животный страх. Сколько раз я была избита. У него нет жалости ко мне. Тогда человек был абсолютно в невменяемом состоянии. Поэтому, конечно, я не просто так писала столько раз на эти угрозы. У кого еще просить помощи? Вот я просто женщина, которая воспитывает детей, мне к кому обратиться? Мне единственное, что сейчас остается, это вот так вот реально просто писать во все новости, просить кого-то мне помочь на уровне полиции, СМИ. Никакой реакции нет, мне реально не хочется умирать, я не хочу быть второй Салтанат», - рассказала собеседница издания.

При этом сам экс-супруг Екатерины отрицает свою вину. После задержания он заявил, что это бывшая возлюбленная и таксист наносили ему удары.

«На меня и на таксиста были возбуждены дела за побои. Формулировка была такая, цитирую, что мой бывший муж «испытывал физическую боль». 100-килограммовый человек, мастер спорта испытывал боль. Поэтому административка была заведена. Сейчас, слава богу, по-моему, суд ее отправил обратно», - сообщила Екатерина.

Полную историю жертвы домашнего насилия из Красноярска читайте на сайте «Страсти».