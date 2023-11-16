Из-за каких модных ошибок вы выглядите старше: мнение дизайнера Маера

4. Неправильный выбор обуви

Неудобная или устаревшая обувь – еще один пункт, который может испортить любой ультрасовременный лук и прибавить вам с десяток лет. Выбирайте стильные и комфортные модели, которые будут сочетаться с вашим образом и придавать вам уверенности. Или же отдавайте предпочтение вечной классике.

5. Неуклюжие пропорции

Слишком длинная или, наоборот, короткая юбка, чересчур широкие брюки или даже высота каблука могут сделать ваш образ менее гармоничным. Важно помнить, что правильный подбор пропорций создает визуальный баланс и не превращает вас в «тетку».

6. Недостаток цвета

Нам внушили, что женщинам в возрасте стоит выбирать либо черный, либо какие-то приглушенные оттенки, но именно однотонные, «безжизненные» образы могут визуально добавить вам лет. И в то же время использование ярких и сочных акцентов легко оживят образ и придадут ему свежесть.

7. Недостаток экспериментов

Многие придерживаются своего стиля всю свою жизнь, не рискуя экспериментировать. Однако отсутствие экспериментов в образе может привести к тому, что ваш стиль окажется устаревшим. Поэтому открытость для новых причесок, стилей одежды и обуви может помочь вам сохранить свежий и современный внешний вид.

8. Немодные аксессуары

Некоторые из нас забывают, насколько аксессуары важны для завершения любого образа. Стоит помнить, что устаревшие украшения или помятая сумка, которые не соответствуют стилю, могут сделать вас старше, чем вы есть на самом деле.

9. Неаккуратный макияж

Даже в зрелом возрасте не стоит отказываться от макияжа. Избегайте излишнего количества пудры, тонального крема, который ложится маской, темных оттенков помады и тяжелых теней. Идеальный выбор – легкий нюдовый макияж с блеском на губах вместо помады.

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