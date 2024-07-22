Из-за Галкина*: зачем Алле Пугачевой понадобилась охрана в Юрмале

Шоумен Стас Барецкий рассказал, зачем певице Алле Пугачевой понадобилась охрана в Юрмале. СМИ пишут, что артистка появляется в общественных местах только в сопровождении мужчины, который является сотрудником охраны. Барецкий в комментарии сайту «Страсти» раскрыл детали жизни звезды.

Нынешнее лето Алла Борисовна проводит в Юрмале с детьми и мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Певица устала от жаркого климата Кипра, где поселилась с семьей, поэтому пока обосновалась в Латвии. Очевидцы публикуют фото Пугачевой с детьми на прогулке, но рядом всегда есть охранник.

По словам Стаса Барецкого, у артистки действительно есть охрана. И это связано с ее мужем.

«Он очень ревнив!» – заявил Стас.

Знаменитость не стал называть зарплату сотрудника, но пояснил, что с финансами у Пугачевой «все нормально».

«Что касается зарплаты охраны у меня она получает больше!» – поделился Барецкий.

Ранее мы писали о том, что олигархи раскрыли, кто влияет на мнение Аллы Пугачевой. По мнению большинства, в этом замешан самый близкий человек.

*(признан иноагентом на территории РФ)