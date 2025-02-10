«Из передачи в передачу видим одну и ту же группу артистов»: Ксения Новикова хочет вернуться на ТВ

44-летняя певица Ксения Новикова рассказала, что пытается вернуться на телевидение, в том числе в новогодние «огоньки». По ее словам, сейчас там можно увидеть небольшую группу одних и тех же артистов. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».

«Что касается «огоньков» и прочих телевизионных передач, то очевидно, что с канала на канал, из передачи в передачу мы видим одну и ту же небольшую группу артистов. Сейчас я работаю над тем, чтобы вернуться на эти передачи, и чтобы люди вне интернета и соцсетей могли меня увидеть именно в телевизоре. Думаю, что последующие новогодние огоньки будут уже с моим участием», - поделилась певица.

Новикова рассказала, что сейчас ее жизнь «кипит». Певица работает с группой «Блестящие», а также выступает сольно.

«Готовлю классную и светлую новую песню. Она уже записана, сейчас на этапе мастеринга. Уже распланированы выходы последующих песен. Одну из них написал мой друг и прекрасный композитор Алексей Романоф», - поделилась Новикова.

Подробнее о ее работе в группе «Блестящие», участии в шоу «Выживалити», воспитании детей, а также уходе за собой читайте в интервью сайту «Страсти».