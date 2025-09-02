Из истощенных котов делали доноров: что грозит хозяйке и как помочь животным
Москвичка держит в питомнике около 60 мейн-кунов, которых использует в качестве доноров. Волонтеры откликнулись на просьбу женщины помочь с переездом и заметили, что животные содержатся в ненадлежащих условиях (фото и видео есть в распоряжении сайта «Страсти»). По их словам, у котов сильные проблемы со здоровьем и им срочно нужно лечение. Некоторые из них сильно истощены.
Адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал ситуацию и рассказал, что можно сделать.
Он напомнил, что в России предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными. Это регулируется несколькими нормативными актами, включая Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Федеральный закон «О ответственном обращении с животными».
«Жестоким обращением с животными считается, физическое насилие, включая побои, голод, издевательства или оставление животного в опасности. Организация боев животных или использование их в развлечениях, где они подвергаются страданиям. Бездействие, если оно приводит к смерти или увечью (например, неоказание помощи больному животному)»,

Александр Кудряшов

Адвокат
Александр Кудряшов
Адвокат
Под уголовную ответственность (Ст. 245 УК РФ) попадает жестокое обращение с животными, такое как убийство, увечье или истязание, карается, если оно совершено из хулиганских побуждений, садизма или в других тяжелых случаях. Наказание может включать:
- Штраф от 80 000 до 300 000 рублей.
- Обязательные работы до 360 часов.
- Исправительные работы до 2 лет.
- Арест до 6 месяцев.
- В особо тяжелых случаях (например, с использованием садизма или организованной группой)
- Лишение свободы до 5 лет.
Под Административную ответственность (Ст.8.52; 8.54 КоАП РФ) попадают менее серьезные нарушения, такие как ненадлежащее содержание животных, оставление их без пищи или воды, или другие формы жестокости, может применяться административный штраф. Штрафы варьируются от 1 500 до 30 000 рублей для физических лиц, и до 200 000 рублей для юридических лиц.
Федеральный закон № 498-ФЗ «О ответственном обращении с животными» (2018 г.) устанавливает общие правила по обращению с животными и запрещает любые формы жестокости. Он служит основой для применения уголовных и административных мер.
«В первую очередь, необходимо собрать все доказательства жестокого обращения: фото, видео, записи разговоров и другие доказательства жестокого обращения (например голод, побои, отсутствие ветеринарного ухода). Если есть свидетели, необходимо заручиться их поддержкой. Далее необходимо обратиться в уполномоченные органы»,

Александр Кудряшов

Адвокат
Александр Кудряшов
Адвокат
Если ситуация носит уголовный характер (например, очевидное истязание, как по ст. 245 УК РФ), позвоните в полицию по номеру 102 или обратитесь в ближайшее отделение. Они могут провести проверку и изъять животных, если подтвердится нарушение.
Россельхознадзор отвечает за контроль за обращением с животными, особенно в коммерческих или сельскохозяйственных питомниках. Подайте жалобу на их сайте или по телефону. Они имеют право проводить инспекции и изымать животных в случае угрозы их жизни или здоровью.
Если питомник нарушает санитарные нормы, обратитесь в Роспотребнадзор. В регионах есть департаменты по экологии или ветеринарному надзору – найдите их контакты на сайте местного правительства.
