Из истощенных котов делали доноров: что грозит хозяйке и как помочь животным

Москвичка держит в питомнике около 60 мейн-кунов, которых использует в качестве доноров. Волонтеры откликнулись на просьбу женщины помочь с переездом и заметили, что животные содержатся в ненадлежащих условиях (фото и видео есть в распоряжении сайта «Страсти»). По их словам, у котов сильные проблемы со здоровьем и им срочно нужно лечение. Некоторые из них сильно истощены.

Адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал ситуацию и рассказал, что можно сделать.

Он напомнил, что в России предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными. Это регулируется несколькими нормативными актами, включая Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Федеральный закон «О ответственном обращении с животными».