Из экстремальщика в модели: Антон Евстифеев о неделях мод в Европе и Fashion-индустрии

Российский экстремальный велосипедист в дисциплине BMX (Bicycle Moto eXtreme) Freestyle Антон Евстифеев принял участие в порядке 100 соревнований и завоевал множество титулов. Среди них: Лучший BMX-райдер России 2010, 2011 (park, dirt), Вице-чемпион Европы 2011 (Baltic Games), Финалист Simple Session 2011 (18 place), Чемпион России 2013 Vert. Несмотря на успешное продвижение по карьерной лестнице, Антон принял решение двигаться не в сторону профессионального спорта, а в сторону модельного бизнеса. Узнали, что повлияло на его решение, и каких успехов ему уже удалось добиться на этом поприще.

Впервые с Fashion-индустрией Антон столкнулся в 2008 году. Тогда он был обычным студентом и, как говорит сам, тусовался в клубе «Солянка». Однажды в этом же самом клубе ему предложили попробовать себя в роли модели. Так Антон был задействован в показе Гоши Рубчинского (российский дизайнер уличной одежды, вошедший в 2016 году в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion, прим. «Страсти»). Участвовал в нескольких его проектах.

В настоящее время Антон занимается проектами в сфере IT и Fashion. Работает моделью и продюсером.

«Конкретного решения об уходе из велоспорта не принимал. В определенный момент подумал, что хочу двигаться не в сторону профессионального спортсмена, а в сторону своих проектов. Ввиду здоровья, сложного положения со спонсорскими контрактами – всё это оказало свое влияние на ситуацию. Прикинул, что, если захочу принять участие в Олимпиаде, мне будет уже 30. Решил не рисковать с карьерой спортсмена. Да и травмы тоже давали о себе знать. За руль велосипеда сажусь, периодически. 1-2 раза за сезон точно. Участвую в соревнованиях как судья, ведущий. Поэтому для себя периодически тренируюсь», - поясняет наш собеседник.

На мировой арене Антон дебютировал в показе модного дома Zzegna в 2011 году. Работал с такими брендами как: Ermagildo Zegna, Victor and Rolf, Wooyoungme, Leshommies, Antonio Marras и другими. Также Антон является постоянным участником российских и европейских недель мод, в том числе в Милане и Париже.

Однажды Антона попросили съездить в Санкт-Петербург на соревнования по BMX, где он из-за невнимательности допустил ошибку и травмировался, после чего последовало сложное восстановление. Эта травма привела к куче последствий, как отмечает сам спортсмен, но сильнее всего его расстроило другое.

«Из-за травмы пришлось пропустить неделю моды в Париже, где я должен был работать моделью», - рассказывает Антон.

О том, что его вдохновляет в модельном бизнесе, и почему он в свое время решил стать экстремальным спортсменом, читайте в материале.