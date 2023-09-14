Мужчины не обсуждают такое: разговор с лучшим BMX-райдером России
Завоевавший титул «Лучший BMX-райдер России» Антон Евстифеев о пути из спортсмена в модели.
© Личный архив Антона Евстифеева
Вы же видели маленькие велосипеды, на которых делают суперопасные трюки? Популярность данного движения среди молодежи растет с каждым годом – можно заметить переполненные экстрим-парки в крупных городах. Это все BMX (Bicycle Moto eXtreme) – магия из трех слов.
BMX – велосипеды, которые имеют небольшой размер колеса (20 дюймов, прим. «Страсти»), раму со смещенным центром тяжести и низко посаженное седло. Все это предназначено для преодоления сложных трасс и выполнения трюков. И это не просто опасное хобби, BMX – настоящий экстремальный спорт с захватывающим и зрелищным видом до мурашек, где не существует законов гравитации.
Сайт «Страсти» поговорил Антоном Евстифеевым, завоевавшим титулы Лучшего BMX-райдера России 2010, 2011 (park, dirt), Вице-чемпиона Европы 2011 (Baltic Games), Финалиста Simple Session 2011 (18 place), Чемпиона России 2013 Vert. Мы узнали, как это – быть одержимым двухколесным транспортом, расти через боль и травмы, идти к своей мечте, и из спортсмена-экстремальщика стать моделью на показах в Париже и Милане.
— Сколько вам было лет, когда вы решили впервые сесть за руль BMX? Что это была за ситуация? Откуда возникло желание? Какие были первые эмоции?
— Это был конец 9-го класса школы. Мне очень хотелось попасть в тусовку к крутым парням на театральной площади в Рязани. Я ходил мимо этого места в школу. Однажды мой одноклассник Макс проезжал мимо на BMX и показал мне, как он умеет подпрыгивать в воздухе на нем. Меня это так сильно поразило, что я захотел точно так же.
Для этого мне пришлось работать на рынке, чтобы заработать на свой первый велосипед. Но родители купили мне горный Stels, (самый популярный в мире тип велосипеда, прим. «Страсти») — это хороший велосипед, но мне он не подходил по задачам. Так я еще год прокатался на нем. На новый велосипед я заработал, тоже собирая велосипеды, ну и счастье привалило (улыбается). Хозяин магазина привез мне его из Москвы. Было безумно круто! Как сейчас помню эту коробку и свои первые содранные коленки.
— Когда вы поняли, что хотите заниматься экстремальным видом спорта профессионально?
— У меня была страсть, я бы даже сказал одержимость, и я очень люблю спорт. Я занимался футболом, баскетболом, волейболом. И понял, что смогу применить свои знания в этом деле, не без везения, конечно. Пришлось очень многим жертвовать и много стараться. Например, первое время мы с другом, Данилой Гришиным, ездили в Москву на тренировки. Для того чтобы оказаться в скейтпарке в 9 утра, нам нужно было успевать на электричку к 4 утра! Потом уже Данила – именно он был нашим лидером и самым опытном мастером – у себя в деревне сделал стог сена, в который позвал прыгать и нас. Там я научился и сделал свое первое сальто! И это после 2-3 недель катания! Дальше уже все было как в тех самых фильмах про успешный успех (улыбается).
— Сколько часов в день вы тренировались? Вы состояли в компании велосипедистов или занимались в одиночку?
— Обычно на велосипеде мы проводили весь день, по шесть или восемь часов. Многие, кто катается, меня поймут: бывают моменты, когда всё болит, ты не можешь уже кататься, потому что тупо перекатался, тогда ты идешь и все равно тренируешься, находишься в парке. Чтобы расти в этом виде спорта нужна компания — чем сильнее твой круг катания, тем быстрее ты растешь. Примеры, когда катаешься в одиночку, есть, и я тоже так делал из необходимости, но это опасно, некому помочь при падении или травме, и не так весело, как с другом или подругой.
— Помните свой первый трюк? Легко ли вам давалось обучение трюкам? Вас кто-то обучал или вы самостоятельно ставили себе задачи и увеличивали нагрузку?
— Первый трюк… Надо было отпустить одну ногу, потом руку, а после – первое падение и первая перекись водорода, и пластыри. Но нас это не останавливало. Обучение давалось не легко, мы смотрели видео и пробовали повторять что-то, строили трамплины для тренировок. Самым продуктивным временем для нас была зима, потому что можно было тренироваться, прыгая в снег. В тот момент, когда все сидели дома, мы тренировались. Такого понимания, как обучение или нагрузка, у нас не было. Помочь в трюке могли, могли подсказать, но тренеров на старте не было. Но нужно не забывать, что физически я был хорошо подготовлен.
— Помните свое первое соревнование? Каким оно было? Удалось ли проявить себя на 100% и занять место?
— Помню соревнование, на которые мы приехали, но я не участвовал, выступал Данила. Уже тогда для меня это было чем-то сложным и недосягаемым, но я понял куда надо стремиться и что меня ждет. Далее уже случилось мое первое соревнование – на открытии ВГ Парка «Под мостом». Там я занял четвертое место, после чего все уже и началось: и первые спонсоры, и понимание себя в мире российского BMX.
— Сколько за вашими плечами чемпионатов /соревнований?
— Не скажу сразу… Помню, когда закончились соревнования в России, я поехал на соревнования в Хельсинки, где уже был совершенно другой уровень. Там мне удалось показать себя и занять 6 место. Было очень сложно выступать с мировыми звездами, получил бесценный опыт, понял, куда нужно стремиться и что делать. Порядка 100 соревнований за всю карьеру.
— Какое событие, в котором вам приходилось конкурировать с другими спортсменами, запомнилось вам больше всего? Почему?
— Они все были запоминающимися и по-своему круты. Могу выделить точно три, первое – это открытие ВГ Парка «Под мостом», где мне удалось откатать и занять четвертое место, после чего началась моя история. Второе – это соревнования в Хельсинки, где я занял 6 место и впервые выступил в Европе, и третье – это Simple Session (международное мероприятие по экстремальным видам спорта, ежегодно проходящее в Эстонии – прим. «Страсти») 2018 года, после которого уже все закрутилось далеко и высоко.
© Финальная попытка на Simple Session
— Бывало ли, что, на ваш взгляд, вас оценивали недостаточно высоко? Можно ли купить себе медаль на спортивном соревновании?
— Нет, я предпочитаю мыслить так, что не должно быть сомнений в победе. Если недостаточно оценили, значит недостаточно постарался. Медаль купить можно хорошей попыткой и мощными трюками.
— Случалось ли, что во время исполнения трюков на соревновании вы получали травму?
— Да, случалось, было очень обидно. Из-за чего приходилось пропускать неделю моды в Париже, где я должен был работать моделью. Это было в Петербурге, куда меня попросили съездить на один день выступить, где было всё очень ровно, я шел первый после квалификации. На этом соревновании я по своей невнимательности допустил ошибку и травмировался, что привело к сложному восстановлению и кучу последствий.
— Какие страхи и травмы у вас были, когда вы начинали заниматься? Удалось ли справиться со страхами и восстановиться после травм?
— Мужчины не обсуждают такое, тем более экстремалы.
— Расскажите о разновидностях соревнований, какой вид исполнения трюков сложнее, а какой легче?
— Нет, такого, что что-то легче, а что-то сложнее. Все зависит от того, в какую сторону хочется развиваться и к чему стремиться. Сейчас олимпийский вид спорта — это BMX Park (выполнение трюков в специально построенном бетонном или деревянном парке, прим. «Страсти»).
— Исходя из информации, имеющейся в Интернете, вы также принимали участие в соревнованиях за рубежом. Есть ли отличие между российскими соревнованиями и зарубежными? Где испытания/требования сложнее?
— Да, отличие есть. Соревнования в России проходят практически всегда на известных тебе площадках с заранее известными райдерами. Ты заранее понимаешь их и свой уровень подготовленности. На международных контекстах это невозможно, приходится готовиться на максимум и на месте уже смотреть, что получается. Да и за некоторые соревнования нужно драться, если хочешь участвовать. У тебя должен быть уровень катания не хуже остальных. Но так не везде, соревнования с открытой регистрацией тоже нормальная практика.
— Когда вы стали преподавать? Как чувствовали себя в роли наставника? Много ли у вас было учеников и долго ли вы готовили юных спортсменов к соревнованиям/обучали трюкам?
— Преподавать я попробовал в 2017 году, учеников/желающих было много. Но ввиду того, что это экстремальный вид спорта, очень травмоопасный и рискованный, я чувствовал большую ответственность, тренируя ребят, и зная, как это опасно, принял решение не тренировать и закончить с этой практикой. Переключил внимание на другие проекты.
© Катание в дисциплине дерт
— В 2008 году вы стали сотрудничать с Гошей Рубчинским (российский дизайнер уличной одежды, вошедший в 2016 году в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion, прим. «Страсти»). Как вы познакомились? Долго ли сотрудничали? В каких отношениях сейчас?
— Сотрудничество с Гошей Рубчинским – это очень громко сказано, я работал для него моделью. Я был обычным студентом, который тусовался в клубе «Солянка», там мне предложили попробовать себя в новой роли. После чего мы большой компанией были задействованы в показе Гоши. Участвовал в нескольких его проектах.
— Чем вы занимаетесь в данный период времени и почему решили уйти из велоспорта? Когда вы решили уйти? Что повлияло на ваше решение? Садитесь ли вы за руль bmx сейчас или окончательно и бесповоротно закрыли эту главу в своей жизни?
— Я занимаюсь проектами в сфере IT и Fashion. Работаю моделью и продюсером. Конкретного решения об уходе не принимал. В определенный момент подумал, что хочу двигаться не в сторону профессионального спортсмена, а в сторону своих проектов. Ввиду здоровья, сложного положения со спонсорскими контрактами – всё это оказало свое влияние на ситуацию. Прикинул, что, если захочу принять участие в Олимпиаде, мне будет уже 30. Решил не рисковать с карьерой спортсмена. Да и травмы тоже давали о себе знать. За руль велосипеда сажусь, периодически. 1-2 раза за сезон точно. Участвую в соревнованиях как судья, ведущий. Поэтому для себя периодически тренируюсь.
— Что вам дал велоспорт? Как он повлиял на вашу жизнь? Что вы приобрели и что потеряли, пока занимались велоспортом?
— Круг общения. Многие ребята, с которыми мы сейчас общаемся и работаем, появились в моей жизни благодаря велоспорту. Я посетил много стран и континентов. Познакомился со спортсменами со всего мира. Научился снимать фото, видео и получил возможность развиваться дальше. Да и в основном старался приобретать и не жалеть ни о чем.
— А что вас вдохновляет в модельном бизнесе? Каких успехов вам удалось достичь и какую планку вы себе ставите? Планируете ли развиваться в этом направлении?
— В модельном бизнесе меня в первую очередь вдохновляют люди, с которыми мне посчастливилось работать. В этой сфере я познакомился с замечательными и талантливыми личностями. И, во-вторых, меня вдохновляет возможность стать участником той магии, которую удается создать на съемочной площадке.
Очень рад тому, что удалось поработать на неделях моды в Милане и Париже. Безумно ценный опыт для меня. Стараюсь держать планку в плане разнообразия съемок и образов. Физическую форму стараюсь поддерживать и держать тонус. Рад возможности развиваться в продюсировании. Мой стаж работы близок уже к 5 годам в этой роли, а продюсерское направление включает в себя еще более обильный фронт работ, где мы стремимся расти.
— Расскажите о самом важном для вас модельном показе. Почему он стал для вас особенным? Как повлиял на ваше самоощущение и самопрезентацию?
— Самый важный показ был в Европе, бренд Zzegna – это очень большой бренд, с историей и большой командой. Там важно все, и люди с трепетом и вниманием относятся к каждой детали. Особенным этот показ стал потому, что я мечтал туда попасть в тот момент, когда был на соревнованиях по BMX. Счастлив, что в результате прикоснулся к истории бренда непосредственно
— Наш сайт называется «Страсти». А что страсти для вас?
— Чувства, без которых было бы не так ярко жить.