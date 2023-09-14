Мужчины не обсуждают такое: разговор с лучшим BMX-райдером России

— Сколько вам было лет, когда вы решили впервые сесть за руль BMX? Что это была за ситуация? Откуда возникло желание? Какие были первые эмоции?

— Это был конец 9-го класса школы. Мне очень хотелось попасть в тусовку к крутым парням на театральной площади в Рязани. Я ходил мимо этого места в школу. Однажды мой одноклассник Макс проезжал мимо на BMX и показал мне, как он умеет подпрыгивать в воздухе на нем. Меня это так сильно поразило, что я захотел точно так же.

Для этого мне пришлось работать на рынке, чтобы заработать на свой первый велосипед. Но родители купили мне горный Stels, (самый популярный в мире тип велосипеда, прим. «Страсти») — это хороший велосипед, но мне он не подходил по задачам. Так я еще год прокатался на нем. На новый велосипед я заработал, тоже собирая велосипеды, ну и счастье привалило (улыбается). Хозяин магазина привез мне его из Москвы. Было безумно круто! Как сейчас помню эту коробку и свои первые содранные коленки.

— Когда вы поняли, что хотите заниматься экстремальным видом спорта профессионально?

— У меня была страсть, я бы даже сказал одержимость, и я очень люблю спорт. Я занимался футболом, баскетболом, волейболом. И понял, что смогу применить свои знания в этом деле, не без везения, конечно. Пришлось очень многим жертвовать и много стараться. Например, первое время мы с другом, Данилой Гришиным, ездили в Москву на тренировки. Для того чтобы оказаться в скейтпарке в 9 утра, нам нужно было успевать на электричку к 4 утра! Потом уже Данила – именно он был нашим лидером и самым опытном мастером – у себя в деревне сделал стог сена, в который позвал прыгать и нас. Там я научился и сделал свое первое сальто! И это после 2-3 недель катания! Дальше уже все было как в тех самых фильмах про успешный успех (улыбается).

— Сколько часов в день вы тренировались? Вы состояли в компании велосипедистов или занимались в одиночку?

— Обычно на велосипеде мы проводили весь день, по шесть или восемь часов. Многие, кто катается, меня поймут: бывают моменты, когда всё болит, ты не можешь уже кататься, потому что тупо перекатался, тогда ты идешь и все равно тренируешься, находишься в парке. Чтобы расти в этом виде спорта нужна компания — чем сильнее твой круг катания, тем быстрее ты растешь. Примеры, когда катаешься в одиночку, есть, и я тоже так делал из необходимости, но это опасно, некому помочь при падении или травме, и не так весело, как с другом или подругой.