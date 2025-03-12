«История похожа на хайп»: адвокат прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес Гордона
© Антон Белицкий/East News
Адвокат Тимур Харди считает, что история с обвинениями в изнасиловании в адрес ведущего Александра Гордона похожа на хайп. Эксперт дал комментарий сайту «Страсти».
Харди рассказал, что может сделать девушка, если изнасилование, действительно, имело место быть, но срок давности прошел. По словам эксперта, для возбуждения уголовного дела в таком случае должны быть доказательства: могут учитываться появление ребенка, переписки, показания свидетелей.
«Если срок давности для привлечения к уголовной ответственности за изнасилование вышел, то уголовное дело не откроют. Напомню, срок давности по таким делам составляет 10 и 15 лет (зависит от того, были отягчающие обстоятельства или нет).
Однако, даже если срок давности еще не вышел, если у вас нет доказательной базы, дело будет открыть довольно сложно.
Тем не менее изнасилование можно доказать и спустя многие годы, если есть доказательства: в результате родился ребенок, есть переписка, свидетели и т.д. Уголовное дело может и заведут, но наказания не последует из-за истечения сроков давности», - сказал Харди.
Тимур Харди
Адвокат
Адвокат предупредил: если девушка оклеветала ведущего, ей грозит наказание по статье о клевете.
«Если в изнасиловании обвиняется известный человек, то, как минимум, это удар по его репутации. И обвиняя его в изнасиловании, помните, что он вас может привлечь к ответственности за клевету и будьте готовы к самозащите. За клевету, то есть за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство человека и подрывают его репутацию, можно привлечь к ответственности (ч.1 ст. 128.1 УК РФ). Наказание предусмотрено в виде штрафа до 500 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 160 часов или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев», - сообщил эксперт.
Вместе с тем Харди считает распространившуюся информацию хайпом со стороны девушки.
«Что касается обвинений в изнасиловании известного телеведущего, очень странно, что девушка после насилия сама регулярно приходила к нему домой. Для чего? Могу ошибаться, но история больше похожа на хайп с ее стороны. Возможно, флешмобы в соцсетях, ставшие популярными, преподнесут нам множество таких историй», - заключил Харди.
Тимур Харди
Адвокат