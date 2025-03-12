«История похожа на хайп»: адвокат прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес Гордона

«Если срок давности для привлечения к уголовной ответственности за изнасилование вышел, то уголовное дело не откроют. Напомню, срок давности по таким делам составляет 10 и 15 лет (зависит от того, были отягчающие обстоятельства или нет).

Однако, даже если срок давности еще не вышел, если у вас нет доказательной базы, дело будет открыть довольно сложно.

Тем не менее изнасилование можно доказать и спустя многие годы, если есть доказательства: в результате родился ребенок, есть переписка, свидетели и т.д. Уголовное дело может и заведут, но наказания не последует из-за истечения сроков давности», - сказал Харди.