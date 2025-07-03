«История, каких достаточно в России»: адвокат высказался о смерти ребенка в роддоме в Набережных Челнах

Матери, чей ребенок умер в роддоме в Набережных Челнах, следует обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Об этом заявил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Клинков, Пахомов и Партнеры» Дмитрий Клинков. В разговоре с сайтом «Страсти» он отметил, что историй, связанных со смертью пациента, в России достаточно, а доказать вину врачей часто сложно.

«Мой совет, потерпевшей надо непременно попасть на прием к Александру Бастрыкину, который может истребовать это дело и дать оценку всем доказательствам силами следователей Центрального аппарата СК России и написать обращение Татьяне Николаевне Москальковой, которая так же может взять эту ситуацию на контроль и попутно обжаловать постановление о прекращении уголовного дела. Если ничего не делать, само по себе ничего и не произойдет – таковы сегодняшние реалии», - сказал эксперт.

Он также прокомментировал, есть ли шанс не только возобновить уголовное дело, но и переквалифицировать статью со 109 и 118, как было первоначально, на 124 и 125.

«В судебно-следственной практике часто сложно доказать вину лечащих врачей – в смерти пациента или причинении вреда здоровью. Данное событие, очень трагическая и печальная история, каких, к сожалению, достаточно для России. Что касаемо возобновления расследования этого уголовного дела, то надо изучать заключения экспертов и иные доказательства по делу. Кроме того, надо смотреть, когда вынесено постановление о прекращении дела – для того, чтобы понимать, возможно ли его обжаловать прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ или уже только в суд в порядке ст. 125 УПК РФ искать нарушения и противоречия.

Касаемо переквалификации на ст. 124 или 125 УК РФ, то хочу отметить, что статья 125 УК РФ – это совершенно о других ситуациях. Лично мне видится тут больше ст. 293 УК РФ (должностная халатность), которая тяжкая. Но опять же на сто процентов невозможно дать какие-то экспертные заключения, не зная материалов дела, так же, как и дать оценку действиям следователей Следственного комитета», - сказал адвокат.

Историю россиянки, чья дочь умерла в роддоме, читайте в нашем материале.