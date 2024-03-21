«История барышни, вокруг которой выстраивается все»: как Наталья Поклонская смогла подняться по карьерной лестнице

Известность к Наталье Поклонской пришла после того, как в 2014 году ее назначили на должность прокурора Крыма. Она стала символом «крымской весны» и была одной из самых известных женщин в стране, пока не начала попадать в скандалы. Как ей удалось добиться популярности и подняться по карьерной лестнице, портал «Страсти» узнал у коуча ICTA, основателя «Академии бизнеса и стратегического маркетинга», спикера университета «Синергия», «Сколково», международного эксперта по личному бренду Юлии Корчагиной-Озджан.

Специалист составила психологический портрет Натальи и отметила, что она является – истероидом. То есть она холодная, иногда капризная женщина, которая делает то, что она хочет. Это является основой ее продвижения и успеха в карьере. Ее любят, уважают, и она интересна как личность.

«Психотип достойной женщины. Это получается архетип королевы. Это королева, которая занимает статусное место, которое всегда на виду. Она сама выбирает и всегда из богатых и известных мужчин», - отметила эксперт.

Также Юлия заявила, что Наталье необходимо, чтобы окружающие ей поклонялись и почитали. Даже фамилия у нее очень сочетается с образом и типом личности. И, соответственно, это истероидный психотип, который любит быть в центре внимания.

«У истериодов всегда довольно такой милый психотип, они умеют хорошо создавать проекты и деньги, они умеют хорошо вокруг себя создавать шумиху. Это история такой барышни, вокруг которой выстраивается все. И поэтому она легко ко всему приходит, там основная история, она в том, что ей было хорошо и комфортно. Не в том, чтобы кому-то было хорошо, а в том, чтобы ей было хорошо. И она очень искусно этим пользуется, в том числе для создания личного бренда и карьеры», - заключила Корчагина-Озджан.

О том, кто такая Наталья Поклонская и куда она пропала, читайте в материале на сайте «Страсти».