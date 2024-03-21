Символ «крымской весны»: кто такая Наталья Поклонская и куда она пропала
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Имя Натальи Поклонской стало широко известно после 2014 года. Тогда она заняла пост прокурора Республики Крым, вошедшей в состав России после проведенного референдума. Она была не только одной из главных героинь этого исторического события, но и буквально символом «крымской весны». Однако после этого ее популярность резко упала во многом из-за громких скандалов. А сейчас об общественном деятеле практически не вспоминают. Портал «Страсти» узнал, куда пропала Поклонская и чем сейчас занимается.
Кто такая Наталья Поклонская и чем она известна
Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года в поселке Алексеевка, расположенном в 30 километрах от Луганска. В возрасте семи лет вместе с семьей она переехала в Крым и осталась там вплоть до поступления в ВУЗ.
После школы Поклонская решила заниматься правоохранительной деятельностью, к которой ее влекло еще с детства. И окончив институт, она начала строить карьеру. С 2012 года Наталья работала в Главной прокуратуре Украины и занимала высокий пост, следя за соблюдением законов в уголовном производстве ведомства. Но в 2014 году ее жизнь кардинально изменилась, когда она стала прокурором Крыма.
Государственный деятель открыто высказывалась против Украины и выступала за присоединение новых территорий к России. Эта позиция довольно быстро сделала ее известной. В Сети ее прозвали «няшей» из-за нежного голоса и миловидной внешности. Но к мемам с собой Наталья относилась отрицательно. Она заявляла, что является в первую очередь прокурором, поэтому не допустит, чтобы были «няш, мяш и тому подобные» прозвища.
Для многих именно Поклонская стала символом «крымской весны», но об этом довольно быстро забыли, ведь спустя несколько лет ее имя все чаще стало упоминаться в скандалах. Так, она не скрывала свою любовь к императору Николаю II, даже выходила с его иконой на шествие Бессмертного полка, критиковала фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» за «оскорбление чести последнего российского правителя». К этим поступкам общественного деятеля люди относились весьма скептически.
Также громкий скандал с участием Натальи произошел во время принятия пенсионной реформы. Она активно выступила против ее принятия и не проголосовала за нее. После этого она потеряла место в партии «Единая Россия».
Раскритиковала Поклонская и символику спецоперации. В интервью YouTube-каналу «Живой Гвоздь» она сделала скандальное заявление о политической ситуации в мире и за это была снята с высокой должности.
Карьера Натальи Поклонской в России
После того, как Наталья Поклонская выступила против пенсионной реформы, карьера экс-прокурора пошла под откос. После окончания депутатских полномочий, ее назначили чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кабо-Верде. Такую необычную должность, по мнению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова*(Признан иноагентом на территории РФ), Поклонская получила из-за своей критики в адрес властей.
«Она попала в опалу. Дело в том, что, безусловно, изначально Кремль считал, что все, кто из Крыма, стали российскими гражданами – должны быть ему благодарны. А Наталья Поклонская эту благодарность как-то не проявила сильно – она продолжала критиковать по разным вещам российское руководство, иногда с фундаменталистской, консервативной точки зрения», - объяснял он.
Впрочем, уже спустя несколько месяцев после публикации приказа о вступлении Поклонской на новую должность она отказалась от нее «по личным обстоятельствам».
В феврале 2022 года Наталью Поклонскую назначили заместителем руководителя Россотрудничества. Она отвечала за защиту прав соотечественников, живущих за рубежом. Однако и на этой должности экс-прокурор не задержалась. Уже после начала СВО она выступила с критикой происходящего и призывала к восстановлению мира. Поклонская заявляла о необходимости расследовать события в Буче как военное преступление и высмеивала новости о «биолабораториях США» на Украине.
Уже в июне 2022 года ее освободили от должности в Россотрудничестве, назначив советником генерального прокурора России. Сразу же после этого Поклонская объявила, что уходит из соцсетей и публичного пространства.
«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач», - заявляла она.
Где сейчас Наталья Поклонская и чем занимается
Несмотря на слова Поклонской о том, что она уходит из медиапространства, в марте 2024 года она все же вернулась в соцсети. 13 марта она провела встречу со студентами МФЮА, о чем написала в своем Telegram-канале. А еще спустя несколько дней она разместила в соцсетях интервью, приуроченное к 10-летней дате с референдума в Крыму.
«В связи с тем, что сегодня 10-летняя годовщина Крымской весны, я не могла не сказать и не поздравить людей. И с учетом того, что очень много людей просто так меня поздравляли с днем рождения, я тоже промолчать ну никак не могу», - рассказала она.
При этом Поклонская заявила, что в ближайшее время не намерена давать интервью СМИ из-за должности – она по-прежнему работает советником генпрокурора.
«Существуют внутренние приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые я не могу нарушить и не могу просто вести, как когда была политиком, такое же свободное общение с прессой», - объяснила она.
Экс-прокурор Крыма заявила, что будет вести свои соцсети только в том случае, если будут особые поводы.
«Если снова будут поводы, которые связаны непосредственно со мной, и с событиями Крымской весны, и с моим в том числе личным праздником, это день рождения, когда люди поздравляют, — не ответить это некрасиво», - рассказала она.
Личная жизнь Натальи Поклонской
О личной жизни Натальи Поклонской известно немного, так как она старается ее не афишировать. Известно, что у нее есть дочь Анастасия, которой сейчас 19 лет. Но данных о ее отце нет.
Когда общественный деятель заняла пост прокурора Крыма в 2014 году, ее стали подозревать в романе с депутатом Государственного Совета РК второго созыва Николаем Янаки. Но сама Наталья слухи опровергала. Не подтвердила она и отношения с политиком Владимиром Клименко. А в 2015 году появилась информация о ее свадьбе.
Мужем Поклонской стал глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Вместе они защищали права верующих, помогали детям Донбасса. Наталья поддерживала супруга во всем, даже была на его стороне после увольнения в 2018 году. Тогда она заявила, что Иван не останется без работы и будет трудиться вместе с ней. Однако их тандем после этого просуществовал недолго. Уже в 2019 году они объявили о разводе. По неподтвержденным данным, причиной стали лидерские качества обоих.
Психологический портрет Натальи Поклонской: как она смогла подняться по карьерной лестнице
Коуч ICTA, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга», спикер университета «Синергия», «Сколково», международный эксперт по личному бренду Юлия Корчагина-Озджан составила психологический портрет Натальи Поклонской и рассказала порталу «Страсти», за счет чего она смогла подняться по карьерной лестнице.
Как отметила специалист, по тем данным, что есть в СМИ, можно предположить, что Наталья - истероид, а это означает что она холодная, иногда капризная женщина, которая делает то, что она хочет. Это является основой ее продвижения и успеха в карьере. Ее любят, уважают, и она интересна как личность.
Психотип достойной женщины. Это получается архетип королевы. Это королева, которая занимает статусное место, которое всегда на виду. Она сама выбирает и всегда из богатых и известных мужчин.
Юлия Корчагина-Озджан
Коуч ICTA, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга», спикер университета «Синергия», «Сколково», международный эксперт по личному бренду
Также Юлия заявила, что Наталье необходимо, чтобы окружающие ей поклонялись и почитали. Даже фамилия у нее очень сочетается с образом и типом личности. И, соответственно, это истероидный психотип, который любит быть в центре внимания.
У истериодов всегда довольно такой милый психотип, они умеют хорошо создавать проекты и деньги, они умеют хорошо вокруг себя создавать шумиху. Это история такой барышни, вокруг которой выстраивается все. И поэтому она легко ко всему приходит, там основная история, она в том, что ей было хорошо и комфортно. Не в том, чтобы кому-то было хорошо, а в том, чтобы ей было хорошо. И она очень искусно этим пользуется, в том числе для создания личного бренда и карьеры.
Юлия Корчагина-Озджан
Коуч ICTA, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга», спикер университета «Синергия», «Сколково», международный эксперт по личному бренду