Имя Натальи Поклонской стало широко известно после 2014 года. Тогда она заняла пост прокурора Республики Крым, вошедшей в состав России после проведенного референдума. Она была не только одной из главных героинь этого исторического события, но и буквально символом «крымской весны». Однако после этого ее популярность резко упала во многом из-за громких скандалов. А сейчас об общественном деятеле практически не вспоминают. Портал «Страсти» узнал, куда пропала Поклонская и чем сейчас занимается.

Кто такая Наталья Поклонская и чем она известна

Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года в поселке Алексеевка, расположенном в 30 километрах от Луганска. В возрасте семи лет вместе с семьей она переехала в Крым и осталась там вплоть до поступления в ВУЗ.

После школы Поклонская решила заниматься правоохранительной деятельностью, к которой ее влекло еще с детства. И окончив институт, она начала строить карьеру. С 2012 года Наталья работала в Главной прокуратуре Украины и занимала высокий пост, следя за соблюдением законов в уголовном производстве ведомства. Но в 2014 году ее жизнь кардинально изменилась, когда она стала прокурором Крыма.

Государственный деятель открыто высказывалась против Украины и выступала за присоединение новых территорий к России. Эта позиция довольно быстро сделала ее известной. В Сети ее прозвали «няшей» из-за нежного голоса и миловидной внешности. Но к мемам с собой Наталья относилась отрицательно. Она заявляла, что является в первую очередь прокурором, поэтому не допустит, чтобы были «няш, мяш и тому подобные» прозвища.

Для многих именно Поклонская стала символом «крымской весны», но об этом довольно быстро забыли, ведь спустя несколько лет ее имя все чаще стало упоминаться в скандалах. Так, она не скрывала свою любовь к императору Николаю II, даже выходила с его иконой на шествие Бессмертного полка, критиковала фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» за «оскорбление чести последнего российского правителя». К этим поступкам общественного деятеля люди относились весьма скептически.

Также громкий скандал с участием Натальи произошел во время принятия пенсионной реформы. Она активно выступила против ее принятия и не проголосовала за нее. После этого она потеряла место в партии «Единая Россия».

Раскритиковала Поклонская и символику спецоперации. В интервью YouTube-каналу «Живой Гвоздь» она сделала скандальное заявление о политической ситуации в мире и за это была снята с высокой должности.