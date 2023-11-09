Истории мужчин, сделавших интимную пластику

В современном мире интимная пластика эффективно повышает качество сексуальной жизни. Причем к данной процедуре прибегают не только женщины, но и мужчины. Портал «Страсти» узнал у пластического хирурга Евгения Лешунова, что толкает представителей сильной половины человечества изменить форму, длину или толщину своего достоинства.

За помощью к специалисту мужчины нередко обращаются после родов супруги. Так, например, один из пациентов Лешунова Юрий, рассказал доктору, что после появления на свет малыша, оба партнера перестали ощущать друг друга в постели в полной мере. Причина тому – увеличение влагалища жены. Юрий стал думать, каким образом можно изменить ситуацию, и узнал о процедуре утолщения полового члена.

«Это довольно популярный запрос. В случае Юрия был использован липофилинг. Манипуляция амбулаторная, она не требует реабилитации, мужчина покинул клинику в тот же день», — рассказал пластический хирург, добавив, что теперь в сексуальной жизни семейной пары наступил новый страстный период.

Доктор также подчеркнул, что нередко с такой просьбой обращаются мужчины, достигшие значительных высот во всех сферах жизни. К примеру, состоятельный бизнесмен Михаил с детства имел «пунктик» по поводу размера своего детородного органа. И, когда все остальные желания были исполнены, решил разобраться и с ним.

«Пациенту под местной анестезией был введен препарат, и уже через 20 минут он получил результат, который часто представлял», — поведал хирург.

Эффект от процедуры временный, далее каждый мужчина сам решает, будет ли его возобновлять. Михаил, к примеру, не хочет возвращаться к прежним показателям.

К слову, интимная пластика позволяет увеличить не только толщину, но и длину полового члена. Чаще всего в кабинет к пластическому хирургу с подобным запросом входят молодые мужчины. Еще один пациент Лешунова Алексей в принципе был доволен своими данными, однако узнав, что член можно удлинить – решился на операцию.