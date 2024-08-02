«Исторический момент для всех женщин»: жертва домашнего насилия Грачева дошла до Верховного суда

Правозащитница и жертва домашнего насилия Светлана Грачева продолжает борьбу с бывшим мужем, который избивал ее в браке. В разговоре с изданием «Страсти» женщина рассказала, что ее кассационную жалобу рассмотрит Верховный суд России.

Дело Светланы Грачевой было одним из самых громких в России по жертвам домашнего насилия. Женщина была замужем за топ-менеджером крупной российской нефтяной компании, но экс-супруг начал ее избивать. Однажды мужчина выкрутил Светлане указательные пальцы на излом и травмировал левую кисть. После этого она поняла, что нужно защищать себя на уровне закона и восстановить справедливость — так начался долгий судебный процесс, затянувшийся на пять лет.

Светлане отказывали в возбуждении уголовного дела 11 раз, но в феврале 2023 года Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор.

Но бывший муж Грачевой подал кассационную жалобу, после которой было отменено решение апелляционного суда. Дело отправили на рассмотрение с новым составом судей. Однако Светлана решила не сдаваться и обратилась в Верховный суд.

Женщине удалось добиться своего. 2 августа Верховный суд принял и зарегистрировал кассационную жалобу Светланы. В дальнейшем она будет рассмотрена.

«Это исторический момент для всех женщин, кто подвергается домашнему насилию», — сказала Светлана.

Подробную историю Светланы Грачевой вы можете прочитать в большом интервью по ссылке.