Исполнитель хита «Чёрный бумер» раскрыл свой райдер

Певец Серега сообщил, что в его райдере есть платиновый трон и гантели. Артист рассказал о требованиях к организаторам концертов сайту «Страсти».

Многие знаменитости не скрывают, что составляют замысловатые райдеры для проверки организаторов выступлений. Так, например, певица Лолита просит, чтобы в ее гримерке было меню, рекомендованное Пенсионным фондом РФ. По словам Сереги, он — скромный артист. В его райдере не так много пожеланий.

«Я скромный. В райдере только минеральная вода и гантели. Ну и трон. Обычный платиновый трон», — высказался он.

Основной доход певца идет от музыкальных выступлений. Хотя раньше Серега разрабатывал проект о бионическом питании и проводил персональные тренировки. По словам артиста, на данный момент он не задумывается о новом бизнесе. Для него счастье заключается не в деньгах.

«Да какой ещё бизнес, не в деньгах счастье. Дайте сначала мне накопленное потратить! А там посмотрим. Может, открою студию для рэперов 40+, назову: «Мы ещё тут рекордз»», — пошутил певец.

Полное интервью певца Сереги об участии в шоу «Маска» на телеканале НТВ, успехе в нулевые и скандале с Бастой читайте здесь.