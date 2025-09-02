Исполнила с молодоженами хит «Пошлю его на»: Лолита выдала замуж певицу и «Мисс Дубай» Анастасию Казанцеву
© Личный архив Анастасия Казанцева
Певица и телеведущая Анастасия Казанцева вышла замуж 30 августа. Обладательница титула «Мисс Дубай» отпраздновала это важное событие в камерной обстановке. Главным гостем вечера стала Лолита Милявская, которая поздравила молодоженов и исполнила свои хиты.
Как стало известно сайту «Страсти», избранником артистки является Сергей Путятинский, топ-менеджер из сферы финансов. Торжество проходило в подмосковном ресторане. На нем присутствовали только семья, близкие друзья и команда Анастасии.
Почетным гостем стала певица Лолита Милявская. Ее появление не было случайность, ведь Казанцева с давних пор любит и уважает творчество звезды российской эстрады.
«Я давно люблю Лолиту как артистку, ее песни знает вся моя семья. И для гостей это стало огромным сюрпризом», — призналась невеста.
Лолита поздравила молодоженов с важным в их жизни событием, а затем исполнила вместе с ним свой хит «Пошлю его на».
«Моя мантра для вас, которая отгоняет всех злых духов» — пошутила Лолита.
После свадьбы Казанцева планирует взять фамилию мужа, однако ее творческий псевдоним останется прежним. Что касается медового месяца, то певица заявила, что как такового классического отдыха не предвидится, так как впереди насыщенный рабочий график.
«В сентябре мы планируем театры и концерты, в октябре — короткий яхтенный тур в Турции и поездку в Японию», — рассказала Анастасия.
Ранее обладательница титула «Мисс Дубай» рассказала в интервью сайту «Страсти» о моделинге и его закулисье. Мы узнали: как выбирают победительниц на конкурсах красоты, на что готовы участницы ради победы и бывают ли случаи харрасмента.