Исполнила с молодоженами хит «Пошлю его на»: Лолита выдала замуж певицу и «Мисс Дубай» Анастасию Казанцеву

Певица и телеведущая Анастасия Казанцева вышла замуж 30 августа. Обладательница титула «Мисс Дубай» отпраздновала это важное событие в камерной обстановке. Главным гостем вечера стала Лолита Милявская, которая поздравила молодоженов и исполнила свои хиты.

Как стало известно сайту «Страсти», избранником артистки является Сергей Путятинский, топ-менеджер из сферы финансов. Торжество проходило в подмосковном ресторане. На нем присутствовали только семья, близкие друзья и команда Анастасии.

Почетным гостем стала певица Лолита Милявская. Ее появление не было случайность, ведь Казанцева с давних пор любит и уважает творчество звезды российской эстрады.

«Я давно люблю Лолиту как артистку, ее песни знает вся моя семья. И для гостей это стало огромным сюрпризом», — призналась невеста.

Лолита поздравила молодоженов с важным в их жизни событием, а затем исполнила вместе с ним свой хит «Пошлю его на».

«Моя мантра для вас, которая отгоняет всех злых духов» — пошутила Лолита.