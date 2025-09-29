«Искусственный интеллект — это не искусство»: актер Степин раскритиковал использование нейросетей в кино

Актер Сергей Степин высказался против использования искусственного интеллекта в кино. По его мнению, нейросети никогда не смогут заменить человека. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

В последнее время в разных сферах стали все чаще прибегать к ИИ. Нейросети добрались и до фильмов – теперь умерших актеров научились «оживлять» на экране. Однако многим такое использование технологий не нравится. Такого же мнения придерживается и Сергей Степин.

«Вы знаете, мне было неприятно, когда я увидел где-то в кино актеров, которых уже нет, а их как бы оживили. Наверное, тоже делал искусственный интеллект, озвучивал их и так далее. Само понятие искусственный интеллект, мне кажется, очень такое надуманное. Никакой не искусственный, никакой не интеллект. Это такая программа, которая что-то разукрашивает, компилирует то, что придумал человек. Например, даже не знаю, там, перила на небе. Искусственный интеллект сделает перила, что-то с небом связано, что-то с перилами. Но сами перила придумал же человек. Мне кажется, искусство человека намного интереснее. Искусственный интеллект — это не искусство, это какая-то обработка того, что придумал человек. Где-то это может быть интересно, но мне кажется, человек это делает гораздо интереснее», - поделился мнением Степин.

Кроме того, в беседе с сайтом «Страсти» артист также высказался о съемках продолжений культовых сериалов. Он сам снимался в «Кадетстве», «Ранетках» и других популярных проектах, но считает, что к ним не нужно возвращаться.

«Мне кажется, успеха уже такого не будет, потому что все изменились. Тот же ремейк, который снимался, там, «Кавказская пленница» или еще что-то такое. Представляете, «Кавказская пленница. Продолжение». Ну, можно, наверное, будет посмотреть один раз, но не более. А так, определенные сериалы родились и должны остаться в том, своем времени», - отметил Сергей Степин.

