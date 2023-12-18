«Иск может быть не удовлетворен»: юрист оценила шансы Киркорова взыскать с Успенской 12 млн рублей
Юрист Подгрудкова заявила, что исход тяжбы Киркорова с Успенской решит креатив.
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Король отечественной эстрады Филипп Киркоров намерен через суд получить от певицы Любви Успенской 12 миллионов рублей, 10 из которых за моральный ущерб, а еще 2 в качестве издержек. Все дело в том, что артиста задели слова коллеги — она назвала его женоненавистником. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданским делам Анастасии Подгрудковой, каковы шансы Киркорова в суде получить такую огромную сумму.
Так, по словам специалиста, иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, как тот, что подал Филипп, предполагают под собой отсутствие формализма со стороны суда и наличие креатива юристов при подготовке и сборе документов. Таким образом, исход дела зависит от изобретательности защитников.
Что касается суммы, то наличие у Киркорова статуса Народного артиста Российской Федерации позволяет ему говорить о том, что подобного рода высказывания крайне негативно отражаются на его репутации и имидже, в связи с чем моральный вред, который может быть взыскан судом, также будет отличаться высоким размером.
При этом указанный иск может быть не удовлетворен, если у ответчика будут доказательства, которые могут подтвердить озвученное.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров потребовал 10 млн рублей за выступление на вечеринке блогера Margo. При этом на мероприятии были и другие звезды большой величины.