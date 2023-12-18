«Иск может быть не удовлетворен»: юрист оценила шансы Киркорова взыскать с Успенской 12 млн рублей

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров намерен через суд получить от певицы Любви Успенской 12 миллионов рублей, 10 из которых за моральный ущерб, а еще 2 в качестве издержек. Все дело в том, что артиста задели слова коллеги — она назвала его женоненавистником. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданским делам Анастасии Подгрудковой, каковы шансы Киркорова в суде получить такую огромную сумму.

Так, по словам специалиста, иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, как тот, что подал Филипп, предполагают под собой отсутствие формализма со стороны суда и наличие креатива юристов при подготовке и сборе документов. Таким образом, исход дела зависит от изобретательности защитников.

Что касается суммы, то наличие у Киркорова статуса Народного артиста Российской Федерации позволяет ему говорить о том, что подобного рода высказывания крайне негативно отражаются на его репутации и имидже, в связи с чем моральный вред, который может быть взыскан судом, также будет отличаться высоким размером.