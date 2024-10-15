Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер назвала себя плохой бабушкой. Об этом она рассказала на гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта». На мероприятии, которое прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер, присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

У тренера поинтересовались, какая она бабушка. На это Винер ответила: «Плохая, потому что я мало времени обращала внимание на своего сына и часто на внуков не хватает времени, к сожалению. Но они меня любят – так же, как мои дети-гимнастки. Я даже их совсем не знаю. Они подходят и говорят, можно вас обнять. Совсем незнакомые. Дело не в том, сколько бываешь, а в том, какая душа у тебя. И дети это также чувствуют».

В свободное время тренер играет и разговаривает с внуками.