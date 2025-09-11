«Интересные ощущения»: Катерина Ковальчук рассказала о самых необычных съемках

Катерина Ковальчук рассказала, как снималась в выкопанной могиле. Актриса вспомнила о самых необычных съемках в беседе с сайтом «Страсти».

По словам Ковальчук, она постоянно испытывает выход из зоны комфорта на площадке. Актриса призналась, что самыми необычными для нее стали съемки проекта «Крепостная». По сюжету, ее героиню закапывали в могилу, и Катерине приходилось на время задерживать дыхание.

«Пожалуй, самое сумасшедшее было то, что на проекте «Крепостная» я лежала в выкопанной могиле и меня сверху закапывали землей, полностью. Я на какое-то время задерживала дыхание. Интересные ощущения. Но это было даже легче, чем тонуть в бассейне для крупного кадра, с грузом поверх корсетов и платья, я вдохнуть-то не могла нормально, не то, что задержать дыхание. Но я справилась, и получилось очень красиво», — поделилась актриса.

Катерина не скрывает, что всю себя отдает съемочному процессу. Именно поэтому для нее скакать верхом на лошади или водить машину с привязанной камерой — уже обыденные, привычные ситуации.

Также актриса рассказала, что в карьере были случаи, когда ее утверждали на роль, но затем заменяли другими. Катерина не скрывает, что поначалу ей было обидно.

«У меня есть роли, на которые меня утвердили, а потом или занятость не сошлась, или меня поменяли на других актрис. Было очень обидно! Но все что не делается — к лучшему! Значит именно мои проекты и роли еще впереди!» — резюмировала Ковальчук.

Полное интервью Катерины о жизненных принципах, отношениях с сестрой Анной и смене имиджа читайте здесь.