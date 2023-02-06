Определить психотип человека по квартире: что жилье может рассказать о своем владельце

По определению знаменитого швейцарского психиатра Карла Густава Юнга, разработавшего около ста лет назад собственную типологию личности, «экстраверты» ориентированы в своих проявлениях вовне, на окружающих, «интроверты», наоборот, предпочитают погружения в мир воображения и размышлений. В обычной жизни первые, как правило, любят привлекать к себе внимание – они громкие, быстрые, эмоциональные, а вторые – сдержаны в эмоциях, меланхоличны, самодостаточны. Дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич рассказал passion.ru, как психотип человека влияет на выбор интерьерных решений.

Экстраверты: яркие акценты и большие пространства

По словам эксперта, энергичные и общительные экстраверты не представляют своей жизни без шумных компаний. Веселые вечеринки, фееричные посиделки – определенно их стихия. А значит, что в их доме обязательно должно быть место для таких времяпрепровождений: просторная гостиная с вместительным диваном или большая кухня с огромным обеденным столом, за которым всем хватит места. Да и квартиры экстраверты как правило выбирают просторные, с высокими потолками – желательно поближе ближе к шумному центру.

«В качестве удачного стиля представители этого типа личности чаще выбирают выразительный ар-деко, впечатляющий фьюжн или, напротив, классику. В интерьере обязательно будут замечены яркие акценты и цвета: фиолетовый диван, желтые стены и даже домашние качели или гамак», - поясняет Гриневич.

Интроверты: умиротворение цвета и место для творчества

Главное для интроверта – это уединение и безопасность, подчеркивает дизайнер интерьеров. Его дом – его крепость. Здесь они проводят много времени, зачастую даже их профессия позволяет им работать, не выходя за порог жилища. Поэтому в своих четырех стенах они умудряются обустроить и рабочую зону, и место для отдыха и пространство для занятий творчеством. Интроверту очень важно, чтобы жилье было грамотно разделено по зонам, а у каждой вещи было свое место. Этого можно легко достичь с помощью ширм, стеллажей и перегородок.

По стилю – минимализм, скандинавский или этностиль. Часто интроверты приобретают или арендуют жилье за городом, рядом с лесом или озером, чтобы иметь возможность поразмышлять или даже поработать на лоне природы. При выборе мебели предпочтение отдается компактным предметам обтекаемых форм без острых углов. Предпочтительная цветовая гамма – гармоничная, без буйства красок.

«Интерьеры интровертов всегда наполнены крошечными мелочами, заметными только им: сувениры, памятные безделушки, открытки. Всюду будут расставлены книги, растения, мольберт, а из винилового проигрывателя будет негромко звучать что-то особенно завораживающее в духе Эллы Фицджеральд», - заключил Евгений Гриневич.